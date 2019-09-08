صدى البلد يرصد العشوائية والإهمال بحى السفارات فى مدينة نصر.. فيديو وصور

يعانى سكان حى السفارات بمدينة نصر من انتشار الباعة وعربات الفول بمحيط الحى، فضلا عن انتشار القمامة والروائح الكريهة أمام وزارة التعليم العالى دون أن يتحرك ساكن من مسئولى حى شرق مدينة نصر.



رصد "صدى البلد" حالة العشوائية في حى السفارات بجوار المنطقة الحرة بمدينة نصر، مما تسبب في معاناة السكان نتيجة انتشار الباعة وعربات الفول والشاى التى احتلت الحدائق الوسطى بالحي.



وقال المهندس أحمد رمضان، من سكان المنطقة: "منذ حوالى قرابة العام فوجئنا بقيام عمال تابعين للحى يحفرون ويقومون بتكسير شوارع وأرصفة حى السفارات من الداخل لتركيب كابلات للمنطقة الحرة، ووعد المسئول عنهم بإعادة الشىء لأصله وهو ما لم يحدث حتى الآن".



فيما قال أحد السكان: "أبلغنا المهندس مدير الرصف فى حى شرق مدينة نصر بإعادة ترميم ما تم تكسيره ولم يحدث شىء، رغم وعده لنا أكثر من المرة".



وناشد الأهالى اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، التدخل لرصف الشوارع الداخلية المهملة داخل حى السفارات لتهالك الطرق وانتشار الحفر والمطبات العشوائية بشكل كبير على أمل أن يعود حى السفارات لرونقه من جديد.