وكيل إعلام البرلمان: بيان السعودية فضح النظام القطري أمام الرأي العام الدولي

أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب، أن الاعلان الذى أصدرته المملكة العربية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" وأعلنت فيه تفاصيل المقاطعة مع قطر والتي دخلت عامها الثالث يكشف عن أن قرار المقاطعة جاء ردا على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرًّا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة»، بل إن السلطات القطرية عملت على الترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.



وقال " شيمكو " فى بيان له اصدره اليوم، إن هذا البيان المهم كشفت فيه السعودية عن جهودها المضنية مع دول التعاون الخليجي لاستعادة قطر إلى الصف الخليجي والعربي مرة أخرى إلا أن حكام قطر اعتادوا نكث وعودهم ونقض الاتفاقات الدولية التي تحرم عليها تلك الممارسات الشاذة التي تضر العرب والخليج، من احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.



وأضاف النائب محمد شعبان شيمكو، أن النظام القطرى الارهابى بقيادة أمير الدم والارهاب تميم بن حمد وعصابته الارهابية والإجرامية لايزال يمارس سياساته الإجرامية ضد الأشقاء العرب، مطالبًا المجتمع الدولى بالإسراع فى محاكمة تميم بن حمد امام المحكمة الجنائية الدولية ليكون عبرة لكل الانظمة التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على أراضيها.



وأكد " شيمكو " أن البيان السعودى فضح الممارسات الارهابية للنظام القطري منذ عام 1995 ضد الدول العربية والدول الخليجية وأصبح الرأى العام العربى والعالمى على وعى وإدراك كاملين بالأعمال الارهابية والدموية التى ارتكبها النظام القطرى، مشيرا الى ان يد تميم بن حمد تلوثت بدماء الأبرياء فى العديد من الدول العربية ولابد من محاكمته على أعماله الارهابية بالمنطقة العربية.