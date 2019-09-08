ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

وكيل إعلام البرلمان: بيان السعودية فضح النظام القطري أمام الرأي العام الدولي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:26 م
محمد شعبان شيمكو
محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار
فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
أكد النائب محمد شعبان شيمكو وكيل لجنة الاعلام والثقافة والاثار بمجلس النواب، أن الاعلان الذى أصدرته المملكة العربية السعودية نشرته وكالة الأنباء الرسمية "واس" وأعلنت فيه تفاصيل المقاطعة مع قطر والتي دخلت عامها الثالث يكشف عن أن قرار المقاطعة جاء ردا على الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها السلطات القطرية سرًّا وعلنًا منذ عام 1995م، والتحريض للخروج على الدولة السعودية، والمساس بسيادتها، واحتضان جماعات إرهابية، ومنها جماعة «الإخوان» و«داعش» و«القاعدة»، بل إن السلطات القطرية عملت على الترويج لأدبيات ومخططات هذه الجماعات عبر وسائل إعلامها بشكل دائم.

وقال " شيمكو " فى بيان له اصدره اليوم، إن هذا البيان المهم كشفت فيه السعودية عن جهودها المضنية مع دول التعاون الخليجي لاستعادة قطر إلى الصف الخليجي والعربي مرة أخرى إلا أن حكام قطر اعتادوا نكث وعودهم ونقض الاتفاقات الدولية التي تحرم عليها تلك الممارسات الشاذة التي تضر العرب والخليج، من احتضان جماعات إرهابية وطائفية متعدّدة تستهدف ضرب الاستقرار في المنطقة.

وأضاف النائب محمد شعبان شيمكو، أن النظام القطرى الارهابى بقيادة أمير الدم والارهاب تميم بن حمد وعصابته الارهابية والإجرامية لايزال يمارس سياساته الإجرامية ضد الأشقاء العرب، مطالبًا المجتمع الدولى بالإسراع فى محاكمة تميم بن حمد امام المحكمة الجنائية الدولية ليكون عبرة لكل الانظمة التى تشجع وتمول وتسلح وتأوى الارهاب والارهابيين على أراضيها.

وأكد " شيمكو " أن البيان السعودى فضح الممارسات الارهابية للنظام القطري منذ عام 1995 ضد الدول العربية والدول الخليجية وأصبح الرأى العام العربى والعالمى على وعى وإدراك كاملين بالأعمال الارهابية والدموية التى ارتكبها النظام القطرى، مشيرا الى ان يد تميم بن حمد تلوثت بدماء الأبرياء فى العديد من الدول العربية ولابد من محاكمته على أعماله الارهابية بالمنطقة العربية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السعودية تصدر بيانا بشأن الأزمة مع قطر

بالدليل والأرقام.. السعودية تفضح إرهاب قطر.. وتكشف مخططاتها السرية الخبيثة ضد الخليج العربي.. والأسباب الحقيقية للمقاطعة

السعودية: قرار قطع العلاقات مع قطر جاء لحماية الأمن الوطني

بعد عامين من الصمت.. السعودية تكشف سبب قطع علاقاتها مع قطر.. تفاصيل مرعبة

تطورات اليمن واستهداف الدوحة للرياض منذ 1995.. أبرز ما جاء بصحف الإمارات

ترشيحاتنا

متهمة بحيازة أموال أكثر من الرئيس.. من هي وداد بابكر زوجة البشير المثيرة للجدل.. تفاصيل

جينفير لوبيز تشعل الأجواء بـ تورنتو السينمائي خلال عرض فيلمها Hustlers

خادم الحرمين الشريفين يصدر أمرا ملكيا جديدا

4 سيارات تختفي من الشارع نهائيا بسبب قانون المرور الجديد.. تعرف عليها

بعد انتحار مواطن.. انتظام حركة مترو الأنفاق بالخط الثاني

أمر ملكي بتعيين ابن الملك سلمان وزيرا للطاقة يشعل السعودية.. والفالح يرد على قرار عزله من منصبه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة