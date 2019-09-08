وكيل نقل البرلمان: الطرق الفرعية لا تقل أهمية عن الرئيسية.. وينبغي تطويرها

تقدم النائب محمد عبدالله زين الدين، وكيل نقل البرلمان، وأمين حزب مستقبل وطن بالبحيرة، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولى بخصوص الطرق الفرعية والداخلية وتهالكها الشديد، خاصة أنه قد مر عام على تكليف الرئيس السيسي بإصلاح هذه الطرق.



وقال النائب محمد عبد الله، إن هناك العديد من الطرق التى تعانى من مشاكل تراكمت على مدار سنوات طويلة لم يتم تطويرها وصيانتها، خاصة أن الطرق الفرعية أو الجانبية لا تقل أهميتها عن الطرق الرئيسية التى تنفذها الدولة حاليا فى إطار المشروعات القومية، فحتى الآن لم يتحرك أحد لتطوير هذه الطرق ورفع كفاءتها خاصة أنها تخدم ملايين المواطنين يوميًا، ومازالت هذه الطرق تعاني من الإهمال والتهالك وعدم الرصف.



وأضاف أن هناك دراسة حديثة صادرة عن البنك المركزى المصرى، قدرت أن خسائر الطرق المتهالكة فى مصر تكبد الدولة حوالى 7 مليارات دولار سنويًا وهو ما يعادل 3.2% من الناتج القومى المحلى، وبرغم ذلك لا تزال تعانى الطرق الداخلية من مشاكل منها عدم استكمال الرصف ووجود المطبات والحفر العشوائية وعدم العمل على ازدواج الطرق المزدحمة وغياب الإنارة وعدم تفعيل الصيانة الدورية لهذه الطرق وتراكم المخلفات على جانبى الطرق مما تسبب فى ارتفاع نسبة الحوادث اليومية وتأخر سيارات الإسعاف فى الوصول إلى أماكن هذه الحوادث إلا بعد مرور وقت طويل.



وتابع النائب قائلا:" أما بالنسبة للقرى والعزب تعانى هذه الطرق من الإهمال فى التمهيد والتسوية وعدم توسعة الطرق لتستوعب الزيادة فى عدد السيارات وخاصة فى الأماكن الزراعية لوجود الجرارات الزراعية وسيارات نقل المحاصيل، كما أن غالبية الطرق الفرعية تم الاعتداء عليها سواء بالبناء المخالف أو قطع الطريق لتوصيل المرافق أو تشوين مواد البناء والمخلفات عليها.