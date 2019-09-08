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إلهام أبو الفتح
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أخبار العالم

مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي في نينوى بالعراق

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 02:38 م
ضربة جوية
ضربة جوية
أ ش أ
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق ، اليوم الأحد، عن مقتل 8 إرهابيين بضربة جوية للتحالف الدولي على جزيرة حاوي ضمن ناحية حمام العليل في نينوى.

وقالت الخلية - في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية - "إنه وفقا لمعلومات استخبارية من قيادة عمليات نينوى وجه طيران التحالف الدولي ضربة جوية في جزيرة حاوي أصلان في نهر دجلة ضمن ناحية حمام العليل".

وأضالفت الخلية أن "الضربة أسفرت عن مقتل 8 إرهابيين من عصابات داعش".

وكانت خلية الإعلام الأمني قد أعلنت - في وقت سابق - ضبط 3 سيارات مفخخة بمناطق متفرقة في محافظة نينوى، وتم تفجيرها موقعيا.

يذكر أن القوات العراقية تعلن بين الحين والآخر عن عمليات ضبط سيارات مفخخة وعبوات ناسفة تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي بمختلف المحافظات العراقية.

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