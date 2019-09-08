النائب خالد خلف الله يحصل على موافقة بإنشاء عدد من المشاريع الخدمية بنجع حمادي

نجح اللواء خالد خلف الله عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في الحصول على موافقة علي عدد من المشروعات الخدمية التى تخدم أبناء مركز نجع حمادي بمحافظة قنا، وذلك بناء على طلبات الإحاطة والاقتراح برغبة المقدمة منه.



وحصل النائب خلف الله على موافقة بإنشاء بنك ناصر الاجتماعى فى نجع حمادي وبنك فيصل الإسلامي فى نجع حمادي وهايبر تموينى حكومى فى نجع حمادى وذلك لخدمة أبناء نجع حمادي.



وأضاف خلف الله في بيان له أنه حصل على موافقة على إنشاء فرع لبنك ناصر الاجتماعى فى نجع حمادي بمحافظة قنا، بعد مخاطبات عديدة وطلبات إحاطة تقدم بها خلف الله خلال دور الانعقاد الماضي، للتسهيل علي المواطنين البسطاء في الحصول علي خدمات البنك الحكومي والذي يقدم خدمات اجتماعية ومصرفية متخصصة للمواطنين البسطاء والمطلقات والأرامل وذوي الاحتياجات الخاصة.



ولفت خلف الله إلى أنه تمت مخاطبة المحافظة لتوفير قطعة أرض بنجع حمادي وتمت موافقة المحافظة على تخصيص أرض لفرع بنك ناصر الاجتماعى بدون مقابل مجانى، وقام اللواء خالد خلف الله بالاتصال بالمحاسب محسن ابو عمر رئيس قطاع الشئون الإدارية والمالية الذى أبدى ارتياحه وينتظر موافاته بقرار تخصيص الأرض لبدء الإجراءات.



وتابع خلف الله أنه قام بالتواصل مع رئيس مجلس مدينة نجع حمادي، لافتا إلى أنه جار إصدار قرار التخصيص من الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي.



وأشار خلف الله إلى أنه حصل على موافقة من إدارة بنك فيصل الإسلامي المركز الرئيسى بالقاهرة بإقامة فرع للبنك بنجع حمادي، وأعلنت الموافقة على إنشاء فرع لبنك فيصل الإسلامي فى نجع حمادي بناء على طلب اللواء خالد خلف الله مقابل قطعة أرض أو عقار بعقد ملكية مسجل.



ولفت خلف الله إلى أنه يتم حاليا اتصالات مكثفة بين بنك فيصل والوحدة المحلية نجع حمادي من أجل سرعة توفير الأرض المناسبة لإقامة فرع بنك فيصل الإسلامي فى نجع حمادي.



وقامت الوحدة المحلية لمدينة نجع حمادي بمخاطبة محافظة قنا بأنه توجد قطعة أرض يمكن تخصيصها بمنطقة الضمرانية.



وأشار خلف الله إلى أنه حصل أيضا على موافقة من وزارة التموين والتجارة الداخلية بإقامة هايبر تموينى فى نجع حمادى تابع للشركة القابضة المصرية لتجارة الجملة وتمت الموافقة على تخصيص مساحة 400 متر مربع فى منطقة الضمرانية على ان يكون سعر المتر 5000 جنيه اى ما يعادل 2 مليون جنيه.

