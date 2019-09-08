إحالة أكثر من 1128 من الأطباء والموظفين والمعلمين للتحقيق.. الرقابة والمتابعة تتصدى للواسطة والمحسوبية في البحيرة

- الوساطة والمحسوبية تعرقل دور الرقابة والمتابعة بالبحيرة

- إحالة أكثر من 1128 طبيبًا وموظفًا بالمنشآت الحكومية بالبحيرة للتحقيق لهروبهم من العمل - إيتاى البارود لها نصيب الأسد بعد إحالة 225 موظفا وطبيبا للتحقيق - رئيس مدينة إيتاى البارود: إحالة غير المنضبطين للنيابة الإدارية لضمان نزاهة التحقيقات - مدير الرقابة الإدارية : إذا لم تنطبق نتيجة التحقيق حسب المخالفة يتم تحويل مدير الادارة نفسه للتحقيق





شهدت محافظة البحيرة احالة ما يقرب من 1128 من الأطباء والموظفين والمعلمين للتحقيق خلال أكبر حملة شنتها لجان الرقابة والمتابعة فى 11 مركزًا ومدنًا بدائرة المحافظة للمرور على الوحدات الصحية والقروية والمستشفيات المركزية فى إطار تحقيق الانضباط الإداري وضمان حسن سير العمل وتأدية الخدمات للمواطنين والمنشآت الخدمية والصحية بنطاق المحافظة.





موقع "صدى البلد" رصد كيفية إجراء تلك التحقيقات ومصير السابق منها تأكيدا لردع المخالفين ولعدم تدخل الوساطة والمحسوبية لرفع الجزاء عنهم و لضمان حسن سير العمل وإنهاء مصالح المواطنين .





وأكدت محافظة البحيرة تكثيف حملات الرقابة والمتابعة علي المنشآت الصحية والخدمية بكافة مدن ومراكز المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين تأكيدا لهيبة الدولة مشيرا الى عدم قبوله أي تقاعس وتقصير فى العمل الذى يؤثر على تأدية خدمات و مصالح المواطنين.





وقامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بتشكيل لجان للمرور المفاجئ علي عدد من المنشآت الصحية والخدمية بنطاق مراكز"بدر - حوش عيسى - دمنهور - الدلنجات - شبراخيت - كفر الدوار - إيتاي البارود - إدكو - وادي النطرون - رشيد- الرحمانية " أسفرت عن إحالة ما يقرب من 1128 من الأطباء والموظفين والعمال للتحقيق.





وجاء على رأسها وأكثرها الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود الذى تمكنت إدارة الرقابة والمتابعة من احالة 198 من العاملين للتحقيق لعدم توقيع انصراف وترك عمل بمركز إيتاي البارود إدارة المركبات - المخبز الاستراتيجي - الوحدة المحلية - الإدارة الصحية - مركز شباب معنيا - المستشفى المركزي والحميات بالاضافة الى احالة 27 من العاملين بالوحدة المحلية لقرية الضهرية لتركهم العمل أثناء المواعيد الرسمية.

ورصد تقرير الرقابة والمتابعة إحالة 129 موظف للتحقيق لعدم توقيع انصراف بمستشفى الدلنجات العام بالإدارة الصحية، ومن الأطباء والعاملين بمستشفى كفر الدوار الشاملة والمركزي والوحدة الصحية للتحقيق و2 من العاملين لتركهم العمل بالوحدة المحلية بقرية الأمراء.





كما تمكنت الرقابة والمتابعة اليوم وللمرة الثانية من احالة 29 اخرين من العاملين بالوحدة الصحية بقرية زهور الأمراء لعدم التزامهم بمواعيد الحضور والانصراف بالاضافة الى إحالة 109 موظف للتحقيق لترك العمل بالإدارة الصحية بحوش عيسى والمستشفى المركزي.

وتقرر إحالة موظف بإدارة الشباب والرياضة لتركه العمل أثناء المواعيد الرسمية و 87 موظف بمستشفى بدر المركزي ومكتب الصحة ببدر للتحقيق لعدم توقيع إنصراف وترك عمل بدون سند وغياب نسبة 40% من قوة العمل بالإضافة إلي إحالة 3 حالات للتحقيق لترك عمل بإدارة تموين بدر ومشروع المحاجر .

كما كشف تقرير الرقابة والمتابعة تزويغ 86 موظف بالوحدة المحلية لمركز كوم حمادة من العمل وعدم توقيعهم فى دفاتر الإنصراف وترك العمل بدون اذن وذلك فى " الإدارة البيطرية - الشباب والرياضة - مستشفى كوم حمادة العام - الإدارة الصحية".



وفى الرحمانية تمكنت الرقابة والمتابعة اليوم الاحد من احالة 56 معلم بمدرسة الرحمانية الثانوية الصناعية للتحقيق لعدم انضباطهم اداريا.

وفى شبراخيت تمكنت لجنة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية من إحالة 55 من العاملين للتحقيق لتركهم العمل وذلك فى" الوحدة المحلية بلقانة وكفر السابي - الإدارة الصحية - المستشفى المركزي " وكان اخرها احالة 16 موظفا اليوم من العاملين بالوحدة الصحية بقرية لقانة ، وبالمرور علي مركز الأمومة والطفولة تبين وجود 4850 أمبولة أخذ عينة دم منتهية الصلاحية ..كما تم إحالة 17 موظف للتحقيق لتركهم العمل "بمركز صحة الأسرة بزاوية غزال - وحدة الطب البيطري - عيادة الأمراض الطبية والتناسلية بدمنهور" .

كما تمكنت لجنة الادارة والمتابعة برشيد من إحالة 23 من العاملين للتحقيق لعدم توقيع إنصراف بمستشفى رشيد العام والوحدة المحلية وفى ادى النطرون تم إحالة 20 من العاملين للتحقيق لعدم توقيع إنصراف وترك عمل بمستشفى وادي النطرون والنوبارية المركزي والوحدة الصحية بقرية محمد تولي الشعراوي، كما تم إحالة 7 من الموظفين بالإدارة الصحية بمستشفى إدكو للتحقيق لتركهم العمل تم ضبط 19894 أنبوبة أخذ عينات دم منتهية الصلاحية بمعمل مستشفى وادي النطرون المركزي .



وفى اطار ذلك ونظر لقيام ادارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود باحالة 198 من الاطباء والموظفين للتحقيق والذى يعتبر اكبر عدد من المخالفين على مستوى العشر وحدات محلية، أكد محمد نعمة كجك رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود فى تصريحات لـ "صدى البلد" أنه منذ شهر تقريبا قام بتحويل جميع مخالفات الوحدات الصحية والمحلية والادارة الصحية للنيابة الادارية وليس إلى مديرية الصحة ولا مدير المستشفى لعدم جدوى التحقيقات التى يصل معظمها للحفظ والتى لا تتناسب مع المخالفة.





وأشار الى أنه يعمل على مسافة واحدة بين جميع العاملين بالوحدات المحلية بدائرة المركز والمدينة لتحقيق القانون بشفافية ونزاهة لردع المخلفين.

وأكد على عدم انسياقه وراء أى تدخلات للوساطة والمحسوبية أى كانت فى سبيل تنفيذ القانون وانه كان سابقا يتم تحويل المخالفات لعدد كبير من الأطباء والموظفين بالمستشفى العام والمتسربين من العمل إلى مدير مديرية الصحة وعندما تكون المخالفة لعدد بسيط يتم تحويلها لمدير المستشفى للتحقيق أو إلى مدير الادارة الصحية .

وأضاف "كجك" أن جميع المخالفين لقانون العمل من اطباء وموظفين بالمستشفى والوحدات الصحية والقروية التى تأكدت لجان الرقابة والمتابعة من عدم تواجدهم فى العمل فى المواعيد الرسمية والمخالفين لقانون العمل ولوجود مخالفات اخرى يتم تحويلهم لجهات تحقيق تجرى تحقيقاتها فى هذه الوقائع لمحاسبتهم.





وأشار الى أن القانون يكفل للمتضررين اجراءات معينة للتظلم من المخالفة واذا انطبقت شروط التظلم عليهم يتم حفظ التحقيقات معهم .

من جانبه اعلن رفيق مقلد مدير ادارة الرقابة والمتابعة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود لـ" صدى البلد " أن اجمالى عدد المخالفين للقانون من الاطباء والموظفين والعاملين بالمستشفى العام والوحدات الصحية والقروية وجميع الادارات والمنشأت الحكومية، وغير المنضبطين اداريا واصحاب المخالفات الاخرى بلغ 9826 حتى 23 يونيو الماضى .

واوضح "مقلد" أن كل من يثبت مخالفته اداريا بجميع المنشأت الخدمية يتم احالته للتحقيق من خلال لجان الرقابة والمتابعة مع منح فرصة 10 ايام لموافتنا بنتيجة التحقيق.





وقال: إذا لم تنطبق نتيجة التحقيق حسب المخالفة يتم تحويل مدير الادارة نفسه للتحقيق حتى لا تتكرر المخالفة ولضمان حسن سير العمل وتأدية خدمات المواطنين.