ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يكشف عن أبرز مشاريع القوانين التي تناقش تحت قبة البرلمان خلال الانعقاد المقبل

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:01 ص
مجلس النواب
مجلس النواب
حسن رضوان
قال السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، أن أبرز الملفات ومشاريع القوانين التي ستتم مناقشتها و متابعتها من جانب البرلمان خلال دور الانعقاد القادم والاخير، قوانين "المحليات الجديد" و"مجلس الشيوخ" و"الانتخابات".

وأكد "حجازي" في تصريحات لـ" صدى البلد"، أن مشروع قانون الانتخابات وتقسيم الدوائر من أبرز القوانين التي ستكون على أولوية أجندة مجلس النواب خلال دور الانعقاد القادم والاخير وسوف يتم الانتهاء منه وإصداره خلال هذه الدور لاستقبال انتخابات مجلس النواب والشيوخ.

وكان الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أعلن فض دور الانعقاد الرابع، على أن تتم العودة في الخميس الأول من شهر أكتوبر المقبل، بداية دور الانعقاد الخامس.

وأكد علي عبدالعال، أن المجلس أنجز في هذا الدور من أدوار الانعقاد أهم التشريعات التي تعكس الصالح القانوني بين الفئات والمصالح، وتلبي الاستحقاقات الدستورية، إذ بلغ عدد مشروعات القوانين التي أقرها المجلس في هذا الدور نحو 156 مشروعًا قانون بإجمالي عدد مواد بلغ نحو 1701 مادة.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تشريعية البرلمان تكشف أهم مشروعات القوانين المنتظر مناقشتها في دور الانعقاد الخامس

برلمانى يكشف عن أهم 4 قوانين من المنتظر إقرارها خلال دور الانعقاد الخامس

برلماني يكشف موعد صدور قانون الإدارة المحلية الجديد

برلمانية تكشف عن أولويات لجنة الإدارة المحلية خلال الانعقاد الخامس

وكيل إعلام البرلمان يكشف أولويات مجلس النواب خلال الانعقاد الخامس

برلماني يكشف موعد خروج قانون العمل الجديد إلى النور

ترشيحاتنا

مارسيليا الفرنسي يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر..صورة

أخطاء تحكيمية.. هكذا علق الأهلي على تتويج الزمالك بكأس مصر

جنى عمرو دياب تواصل الاستفزاز بمقطع فيديو مثير

محسن صالح يهنئ نادي الزمالك بالكأس ويوجه رسالة لـ شيكابالا

شاهد.. أول تعليق لـ أحمد موسى بعد فوز الزمالك بكأس مصر

احذر| تناول الفراخ يؤدي إلى الإصابة بسرطان مميت ونادر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان