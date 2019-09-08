أبرز ما تريد معرفته عن أحكام عاشوراء.. علي جمعة: 3 سنن يندب فعلها.. والإفتاء يكشف الحكمة من صيام يوم تاسوعاء قبله.. وأمين الفتوى يبين حكم من فاته صيامه

3 سنن يندب فعلها في يوم عاشوراء

الحكمة من صيام يوم تاسوعاء قبل عاشوراء

حكم ترك صيام يوم عاشوراء

الحكمة من صيام يوم تاسوعاء

صيام يوم تاسوعاء

متى يصام يوم عاشوراء

صيام يوم عاشوراء منفردا دون تاسوعاء

يوم عاشوراء

حكم صيام تاسوعاء

صيام يوم تاسوعاء

إفراد يوم عاشوراء بالصيام



سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم

تزامنًا مع حلول يومي التاسع والعاشر من شهر محرم الهجري المشهورين بـ«تاسوعاء» و«عاشوراء»، يتساءل المسلمون عن الأحكام المتعلقة بهذا اليوم، والسنن المستحب فعلها والواردة عن النبي (صلى الله عليه وسلم).وفي هذا التقرير نستعرض أبرز فتاوى وردود دار الإفتاء والهيئات الدينية الرسمية، حول تساؤلات واستفسارات الناس:قال الدكتور على جمعة، مُفتي الجمهورية الأسبق، عضو هيئة كبار علماء الأزهر الشريف، إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان يعتز بشهر المحرم كثيرًا، حتى إنه ورد في بعض الروايات، أنه كان يكثر الصيام فيه، وخص يوم عاشوراء بثلاث سُنن.وأكد الدكتور على جمعة، خلال برنامج «مجالس الطيبين»، أن السُنن الثلاث التي خص بها النبي -صلى الله عليه وسلم- يوم عاشوراء، هي «الصيام، الاحتفال، والتوسعة على الأهل والعيال»، مشيرًا إلى أن شهر المحرم عامة هو ثالث الأشهر الحرم السرد، ذي القعدة، والحجة، والمحرم، ثم بعد ذلك الشهر الرابع، هو رجب؛ ولذلك سموه: رجب الفرد؛ لأنه وحده.وأوضح الدكتور على جمعة أنه روى أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كان فى سفر فعندما دخل المدينة، كان تقويم اليهود، يبدا بـ"تشري"، وكان في اليوم العاشر من شهر تشري ، نصر الله سيدنا موسى، فأنجاه من فرعون.وأضاف المفتي السابق: «فلما دخل النبي -صلى الله عليه وسلم- المدينة وجد يهود يصومون ذاك اليوم "سأل ما هذا ؟ قالوا: هذا يوم نجى الله فيه موسي، فقال: نحن أولى بموسى منهم، فصامه وأمر أصحابه بصيامه"، وظل عاشوراء فرضًا على المسلمين إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى: «شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ»، حتى قال: «فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ»، فأصبح هذا ناسخًا لهذا».وأكد الدكتور على جمعة أنه ظل صوم يوم عاشوراء سُنة إلى يوم الدين حتى قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في رواية عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ - رضى الله عنهما - قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- « لَئِنْ بَقِيتُ إِلَى قَابِلٍ لأَصُومَنَّ التَّاسِعَ »، ولكنه انتقل إلى الرفيق الأعلى -صلى الله عليه وسلم- فصار من السُنة المرغوب فيها أن نصوم تاسوعاء وعاشوراء.واستشهد الدكتور على جمعة بقوله -صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ وَسَّعَ على عياله يوم عاشوراء «مَنْ وَسَّعَ على أهله... »، وفي رواية: «على عياله... » ، وسع الله عليه سائر سنته»، أخرجه الطبراني، وصححه الشيخ أحمد بن الصديق، والعراقي، منوهًا للسُنة الثانية في هذا اليوم.ونبه الدكتور على جمعة على أن عبد الله بن المبارك قال وكان في سند الحديث : «فجربناه ستين سنة فوجدناه صحيحا»، أي أنه وسع في سنين فوسع الله عليه وضيق في أخرى فضيق الله عليه، «ولقد جربناه أكثر من ثلاثين عامًا فوجدناه صحيحًا ولكن الحمد لله لم ننقطع عنه أبدًا ونوسع على العيال في أرزاقهم هذا اليوم فيوسع الله علينا أرزاقنا سائر السنة».وأشار الدكتور على جمعة إلى أن بعض النابتة يقولون أخرجه الطبراني في «الكبير»، وفي سنده ضعف، عبد الله بن المبارك يرد على هؤلاء، فيقول: نحن جربناه، فوجدناه صحيحا، ولكن بالرغم من ذلك، إلا أن هذا الحديث قد صححه الإمام، حافظ الدنيا، العراقي، شيخ الحافظ ابن حجر، وصححه في عصرنا الحاضر، الشيخ أحمد بن الصديق، في «هداية الصغرا في تصحيح حديث التوسعة على العيال ليلة عاشورا».ولفت الدكتور على جمعة إلى أن الاحتفال هو السُنة الثالثة في هذا اليوم، مؤكدا أن المصريين بحسهم اللطيف، وبتجاربهم الروحية مع الله سبحانه وتعالى، اخترعوا حلاوة، وأسموها عاشوراء، ويعملونها في ليلة عاشوراء، والجيران يهدونها لبعضهم البعض، وكل هذه الفرحة مردها إلى أنهم فرحوا بنجاة موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام.وعن صيام يوم تاسوعاء، أكدت دار الإفتاء المصرية، أن صيام يوم التاسع من شهر محرم مُستحب شرعًا أن يصومه الإنسان قبل يوم عاشوراء، منوهة بأن فضل صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة الماضية.قالت دار الإفتاء إن تقديم صيام يوم تاسوعاء على يوم عاشوراء له حِكَمٌ ذكرها العلماء؛ منها: أولًا: أن المراد منه مخالفة اليهود في اقتصارهم على يوم عاشوراء، ثانيًا: أن المراد وصل يوم عاشوراء بصوم، ثالثًا: الاحتياط في صوم العاشر خشية نقص الهلال ووقوع غلط، فيكون التاسع في العدد هو العاشر في نفس الأمر.وأوضحت الإفتاء، أن يوم تاسوعاء يوافق يوم الأحد المقبل الموافق 5 سبتمبر الجاري، فيما يوافق يوم عاشوراء يوم الاثنين 9 من سبتمبر 2019، مستشهدة بما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ المَدِينَةَ فَرَأَى اليَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: «مَا هَذَا؟» قَالُوا: هَذَا يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ مُوسَى، قَالَ: «فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ»، فَصَامَهُ، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ. أخرجه البخاري في "صحيحه".وأكدت أن صيام يوم عاشوراء يكفر ذنوب السنة التي قبله، مستشهدة بما روي عن أبي قتادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ، وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ، وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ» أخرجه مسلم في "صحيحه.ونبهت على أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردا دون صيام يوم قبله أو بعده، لعدم ورود النهي عنه، ولثبوت الفضل والأجر لمن صامه ولو منفردًا، إلا أنه يستحب صوم يوم قبله أو بعده لمن استطاع، خروجًا من الخلاف.وأوضحت أن عاشوراء هو اليوم العاشر من شهر الله الحرام المحرم، وصيامه ثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالسنَّة الفعلية والقولية، ويثاب فاعل هذه السنة بتكفير ذنوب سنة قبله كما مر من الأحاديث.واستطردت: "ولكن يستحب صيام تاسوعاء مع يوم عاشوراء؛ فعن عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، قال: حِينَ صَامَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ» قَالَ: فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ. أخرجه مسلم في "صحيحه".ونقلت قول الإمام النووي في "المجموع" (6/ 383، ط. دار الفكر): [وَاتَّفَقَ أَصْحَابُنَا وَغَيْرُهُمْ عَلَى اسْتِحْبَابِ صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَتَاسُوعَاءَ].وعرضت قول الإمام البهوتي الحنبلي في "الكشاف القناع عن متن الإقناع" (2/ 339): [وَلَا يُكْرَهُ إفْرَادُ الْعَاشِرِ بِالصَّوْمِ، قَالَ فِي "الْمُبْدِعِ": وَهُوَ الْمَذْهَبُ].ولفتت إلى أن الحنفية ذهبوا إلى أن إفراد يوم عاشوراء بالصيام مكروهٌ كراهة تنزيه؛ جاء في "حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح" (ص: 640): [وأما القسم السادس وهو المكروه فهو قسمان: مكروه تنزيهًا، ومكروه تحريمًا، الأول الذي كُره تنزيهًا كصوم يوم عاشوراء منفردًا عن التاسع أو الحادي عشر].كُتب المعاجم اللغوية ذكرت أن سبب تسمية يوم عاشوراء بهذا الاسم أن عاشوراء يشار بها إلى اليوم العاشر من الشهر، وفي يوم عاشوراء أصبح المستخدم هو يوم عشوراء بإزالة الألف التي تلحق حرف العين، وذلك لسبب أنه يوم مميز في الحياة الدينية الخاصة بالمسلمين وهو مختلف تمامًا عن عاشوراء الخاص باليهود.وقال الإمام الحافظ بن حجر: إن عاشوراء بالمد على المشهور، وحكى فيه القصر وزعم ابن دريد أنه اسم إسلامي وأنه لا يعرف في الجاهلية.وعن سؤال: "ما الحكم إذا لم أصم يوم عاشوراء؟"، قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن من ترك صوم يوم العاشر من محرم فلا يأثم ولكنه ترك خيرًا وفضلًا.وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال «ما حكم الشخص الذى لم يصم عاشوراء عن عمد أو مرض؟»، أن من كانت عادته أنه يصوم يوم عاشوراء ولا يتركه ولكن ربما تعذر عليه أن يصومه هذا العام بمرض أو بعذر شرعي بالنسبة للمرأة فتأخذ ثواب الصوم.وأشار إلى أن من كان يفعل عملًا خيرًا ولكنه حبس بمرض أو بعذر عن هذا الفعل من الخير يؤجره الله تعالى عن فعله وهذا ما قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم "إذا سافر العبد أو مرض كتب الله له ما كان يعمل سليما مقيما".