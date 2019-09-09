برلماني عن إبرام اتفاقيات مع شركات اكتشاف البترول: تصب في مصلحة الدولة

أشاد السيد حجازي عضو مجلس النواب، بجهود وزارة البترول والثروة المعدنية التي تجلت في توقيع اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول.



وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن إبرام هذه الاتفاقيات لاكتشافات البترول والغاز في أي منطقة حول القاهرة تعود بالنفع على الدولة في المقام الأول، مشيرًا إلى أن الدولة هي المستفيدة من هذه الاكتشافات ولا يكون هناك أي أعباء على كاهلها في حالة الحرف وعدم الاكتشاف.



وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى أن هناك عقودا تنص على ذلك أنه في حالة عدم اكتشاف أي من المواد البترولية تتحمل الشركة المتعاقدة تكلفة الحرف والفحص أما في حالة الاكتشاف بيكون هناك نسبة محددة تاخدها الشركة والباقي يصب في حالة الدولة.



يأتي ذلك بعد أن وقعت وزارة البترول والثروة المعدنية، الخميس الماضي، اتفاقيتين للبحث عن البترول والغاز في صحراء مصر الغربية بين هيئة البترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول العاملة في مجال البحث والاستكشاف والإنتاج البترولى.



وتقضي الاتفاقيتان بقيام الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بحفر 4 آبار استكشافية في منطقتي جنوب شرق أبوسنان وجنوب شرق رأس قطارة بالصحراء الغربية باستثمارات حدها الأدنى 4 ملايين دولار.