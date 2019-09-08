الدوري الإماراتي.. عموري الفرنسي ينشر سحره في العين

أشادت صحيفة "البيان" الإماراتية، بأداء الفرنسي إدريس مزاوياني، صاحب الـ19 عامًا، مع فريقه العين، مشيرة إلى أنه بديلًا مثاليًا لعمر عبد الرحمن "عموري"، نجم الفريق السابق.



وقالت الصحيفة في تقريرها، إنه في أول ظهور لمزاوياني بقميص العين، قدم اللاعب الفرنسي نفسه بصورة متميزة عندما دفع به المدرب الكرواتي إيكو بديلًا للصربي أندريا في الدقيقة 70 من مباراة الفريق أمام الجزيرة، بكأس الخليج العربي.



وأضافت الصحيفة أن مزاوياني صنع الهدف الثالث الذي سجله جمال معروف، وقبلها قدم تمريرتين ساحرتين لم يستثمرهما مهاجمو الفريق.



وأضافت "البيان" الإماراتية أن اللاعب الشاب الذي يلعب بالقدم اليسرى، يتميز بلمساته الرائعة وتمريراته الساحرة، ما أثار إعجاب جماهير العين التي تداولت مقاطع فيديو للاعب خلال المباراة وتوقعوا له مستقبلًا باهرًا مع "الزعيم" ليكون بديلًا مثاليًا لـ عموري صانع ألعاب العين السابق.



وكان عموري لعب في صفوف الهلال السعودي الموسم الماضي، على سبيل الإعارة من العين، قبل أن ينتقل هذا الصيف إلى صفوف الجزيرة الإماراتي.