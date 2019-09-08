ضبط سيارة داخلها بنك صغير للاتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعين خدمة القول الأمني أحمد جلال دائرة النزهة اشتبه فى سيارة ملاكى باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير باسم أخر بفحصها تبين أنها غير خاصة به.





وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ مالي 50 ألف دولار أمريكي ومبلغ 5000 جنيه مصري.



