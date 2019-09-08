ضبط سيارة داخلها بنك صغير للاتجار بالنقد الأجنبى فى السوق السوداء

تمكنت قوة أمنية من مباحث إدارة تأمين طرق ومحاور ميناء القاهرة الجوى والمعين خدمة القول الأمني أحمد جلال دائرة النزهة اشتبه فى سيارة ملاكى باستيقاف قائدها قدم رخصة تسيير باسم أخر بفحصها تبين أنها غير خاصة به.
وبتفتيش السيارة عثر بداخلها على مبلغ مالي 50 ألف دولار أمريكي ومبلغ 5000 جنيه مصري.
وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي لتحقيق أرباح غير مشروعة وانتحاله صفة شخص أخر بسبب وجود خلافات زوجية بينه وبين زوجته وقيامها برفع دعوي قضائية ضده ، جار تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.