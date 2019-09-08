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فن

يشارك بمهرجان الجونة السينمائي.. إطلاق البوستر الرسمي لفيلم هذه ليلتي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:05 م
صدى البلد
نورا نبيل
بعد اختياره للمنافسة في مسابقة الأفلام القصيرة بـمهرجان الجونة السينمائي، أطلقت الصفحة الرسمية للفيلم البوستر الرسمي والمقدمة التشويقية هذه ليلتي للمخرج يوسف نعمان، وقد حصل على جائزة الدعم المالى من مؤسسة كليك فاندنج لدعم مشاريع الأفلام القصيرة، بجانب دعم من الاتحاد الأوروبى – اليونيسيف، وهو ثاني الأعمال الإخراجية لمخرجه.

وتدور أحداثه حول سيدة فقيرة تصطحب طفلها المُصاب بمتلازمة داون لشراء الآيس كريم والاستمتاع باليوم، يتجها لأحد مناطق القاهرة الراقية، فيواجها معاناة لم تكن متوقعة، إلا أن الأم تصر على اقتناص لحظات السعادة لطفلها.

ويشارك في بطولة الفيلم النجوم ناهد السباعي، شريف الدسوقي والطفل عمرو حسام، الفيلم سيناريو أحمد إيهاب عبد الوارث ويوسف نعمان، ومن إخراج يوسف نعمان.

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