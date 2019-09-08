اهم الاخبار .. 4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب.. #كلنا_الجيش_والسيسي يتصدر تويتر.. ومصر للطيران تتسلم طائرة A220 رسميًا

نشر موقع «صدى البلد» الإخباري على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار المهمة، نستعرض أبرز ما جاء فيها، من خلال التقرير التالي:
أمر ملكي بتعيين ابن الملك سلمان وزيرا للطاقة يشعل السعودية.. والفالح يرد على قرار عزله من منصبه
في اهم الاخبار أنه أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، مع الساعات الأولى من اليوم، الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة، من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له.. للمزيد اضغط هنا
229 ألف عملية جراحية عاجلة.. حصاد مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء من 229 ألفا و44 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت الموافق 7 سبتمبر 2019.. للمزيد اضغط هنا
وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب
أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
#كلنا_الجيش_والسيسي يتصدر تويتر.. مغردون: الجيش قبل العيش
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تصدّر #كلنا_الجيش_والسيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا.. للمزيد اضغط هنا
الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. مصر للطيران تتسلم طائرة A220 رسميًا
وفي اهم الاخبار أنه أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رسميًا تسلم الشركة أولى طائراتها من طراز A220-300، من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة فى إطار خطة تحديث أسطولها الجوي.. للمزيد اضغط هنا
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
وجاء بـ اهم الاخبار أنه شهدت منطقة كفر سليم بالسناهرة بمدينة كفر الدوار، حادثا بشعا حيث قام بلطجى بسكب مياه نار فى وجه زوجته والإعتداء عليها وطعنها عدة طعنات مما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها وذلك بسبب مطالبتها له باالامتناع عن تعاطى المخدرات.. للمزيد اضغط هنا
عرسان جداد ومد ايده عليا.. حبس ربة منزل طعنت زوجها بعد وصلة هزار بينهما بـ العمرانية
وفي اهم الاخبار أنه أمرت نيابة العمرانية بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بينهما تحولت إلي مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.. للمزيد اضغط هنا
الإعلان خلال ساعات.. ارتفاع أسهم حسن شحاتة فى قيادة منتخب مصر
ارتفعت أسهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى العودة لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.. للمزيد اضغط هنا
النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم
وجاء بـ اهم الاخبار أنه عند التفكير في أنجح الأندية في العالم، يأتي إلى الذهن أمثال ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ المعروفين بتاريخهم الثري، بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها تلك الأندية في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى هيمنتها على المستويين المحلي والأوروبي.. للمزيد اضغط هنا
4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد
وفي اهم الاخبار أنه ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، 8-9- 2019، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 698 جنيها للجرام مقابل 694 جنيها بالتعاملات الصباحية.. للمزيد اضغط هنا
التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير
أعلنت وزارة التموين، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير وأنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
أمر ملكي بتعيين ابن الملك سلمان وزيرا للطاقة يشعل السعودية.. والفالح يرد على قرار عزله من منصبه
في اهم الاخبار أنه أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، مع الساعات الأولى من اليوم، الأحد، عددا من الأوامر الملكية، تضمنت إعفاء المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، وزير الطاقة، من منصبه، وتعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود خلفا له.. للمزيد اضغط هنا
229 ألف عملية جراحية عاجلة.. حصاد مبادرة الرئيس لـ قوائم الانتظار
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه أعلنت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من إجراء من 229 ألفا و44 عملية جراحية بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمنع تراكمات قوائم انتظار جديدة في التدخلات الجراحية الحرجة التي تشملها المبادرة، وذلك منذ انطلاقها فى شهر يوليو 2018 وحتى أمس السبت الموافق 7 سبتمبر 2019.. للمزيد اضغط هنا
وزير الدفاع: رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب
أكد الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي أن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا
#كلنا_الجيش_والسيسي يتصدر تويتر.. مغردون: الجيش قبل العيش
كما جاء بـ اهم الاخبار أنه تصدّر #كلنا_الجيش_والسيسي موقع التواصل الاجتماعى تويتر وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولًا.. للمزيد اضغط هنا
الأولى من نوعها في الشرق الأوسط.. مصر للطيران تتسلم طائرة A220 رسميًا
وفي اهم الاخبار أنه أعلن الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة مصر للطيران، رسميًا تسلم الشركة أولى طائراتها من طراز A220-300، من إجمالى 12 طائرة تعاقدت عليها الشركة فى إطار خطة تحديث أسطولها الجوي.. للمزيد اضغط هنا
شوه وجهها بميه نار.. عاطل يعتدي على زوجته بعدما طالبته بالامتناع عن المخدرات..صور
وجاء بـ اهم الاخبار أنه شهدت منطقة كفر سليم بالسناهرة بمدينة كفر الدوار، حادثا بشعا حيث قام بلطجى بسكب مياه نار فى وجه زوجته والإعتداء عليها وطعنها عدة طعنات مما تسبب فى إصابتها بحروق من الدرجة الثانية والثالثة فى وجهها وذلك بسبب مطالبتها له باالامتناع عن تعاطى المخدرات.. للمزيد اضغط هنا
عرسان جداد ومد ايده عليا.. حبس ربة منزل طعنت زوجها بعد وصلة هزار بينهما بـ العمرانية
وفي اهم الاخبار أنه أمرت نيابة العمرانية بحبس ربة منزل 4 أيام علي ذمة التحقيقات لاتهامها بقتل زوجها بعد وصلة مزاح بينهما تحولت إلي مشاجرة وانتهت بجريمة قتل.. للمزيد اضغط هنا
الإعلان خلال ساعات.. ارتفاع أسهم حسن شحاتة فى قيادة منتخب مصر
ارتفعت أسهم حسن شحاتة المدير الفنى التاريخى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم فى العودة لتدريب الفراعنة خلال الفترة المقبلة خلفا للمكسيكى خافيير أجيرى.. للمزيد اضغط هنا
النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم
وجاء بـ اهم الاخبار أنه عند التفكير في أنجح الأندية في العالم، يأتي إلى الذهن أمثال ريال مدريد ويوفنتوس وبرشلونة ومانشستر يونايتد وليفربول وبايرن ميونيخ المعروفين بتاريخهم الثري، بالإضافة إلى النجاحات التي حققتها تلك الأندية في الآونة الأخيرة والتي أدت إلى هيمنتها على المستويين المحلي والأوروبي.. للمزيد اضغط هنا
4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد
وفي اهم الاخبار أنه ارتفعت أسعار الذهب 4 جنيهات فى الجرام الواحد، وذلك في منتصف تعاملات اليوم، الأحد، 8-9- 2019، وسجلت أسعار الذهب عيار 21 الأوسع انتشارا نحو 698 جنيها للجرام مقابل 694 جنيها بالتعاملات الصباحية.. للمزيد اضغط هنا
التموين: الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير
أعلنت وزارة التموين، اليوم الأحد، أن الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد من الأرز يكفي حتى 15 فبراير وأنه لن تكون هناك حاجة لاستيراده خلال السنة المالية الحالية، وذلك في اهم الاخبار.. للمزيد اضغط هنا