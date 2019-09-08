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اقتصاد

بعد يومين.. مصر تتسلم رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:38 م
البنك المركزى
البنك المركزى
محمد يحيى
تتسلم مصر رسميا، بعد يومين، رئاسة التحالف الدولي للشمول المالي لمدة عام، ويمثلها طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري.

وفقا لتصريحات صحفية سابقة للبنك المركزي المصري، فإن مصر بصفتها النائب الحالي لرئيس التحالف والتي كانت مرشحة بقوة لرئاسته هذا العام بعد الجهود المقطوعة في ملف الشمول المالي ورئاستها لجمعية البنوك المركزية الأفريقية لمدة عام انتهت في أغسطس الماضي.

وسيتقلد محافظ البنك المركزي المصري بصفته ممثلا لمصر، كرئيس للتحالف الدولي للشمول المالي علي هامش حفل سيجري تنظينه بالعاصمة الرواندية كيجالي بحضور عدد من ممثلي المؤسسات الدولية والاقليمية من بينها البنكين الأفريقي للتنمية وللاستيراد والتصدير "إفريكسيم بنك"، وصندوق النقد الدولي.

ومن المقرر أن يعرض البنك المركزي المصري تجربته في ملف الشمول المالي وتبادل الخبرات مع المؤسسات الدولية والإقليمية.

ونجح الجهاز المصرفي خلال الفترة الحالية لفتح نحو 667 ألف حساب بنكي منذ إطلاق مبادرة الشمول المالي و287 ألف محفظة إلكترونية.

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