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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع حصيلة زلزال الصين إلى 64 قتيلا ومصابا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:31 م
زلزال
زلزال
أ ش أ
ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربي الصين اليوم /الأحد/ إلى قتيل واحد و63 مصابا بينهم 3 في حالة خطيرة.

وذكرت سلطات مقاطعة سيتشوان - في بيان اليوم - أن الزلزال تسبب كذلك في تضرر 10883 شخصا وانهيار 132 منزلا بشكل كامل، مع تضرر 161 منزلا بشدة و4880 منزلا بشكل طفيف.

وكان مركز شبكات الزلازل الصيني أعلن رصد زلزال بقوة 4ر5 درجة على مقياس على عمق 10 كيلومترات بمحافظة "وييوان" بمدينة "نيجيانغ" في مقاطعة سيتشوان الساعة 6:42 صباح اليوم بالتوقيت المحلي لبكين.

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