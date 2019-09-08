بتكلفة 75 مليون جنيه.. رفع قدرات عدد من المحولات الكهربائية بكفر الشيخ

نجح قطاع الكهرباء بمحافظة كفر الشيخ، في تنفيذ خطة أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية بعدد من قرى المحافظة خلال أغسطس 2019م بتكلفة إجمالية قدرها 74.9 مليون جنيه، تحت إشراف المهندس عاصم القطان، وكيل وزارة الكهرباء.





تضمّنت هذه الأعمال، قرى الحامول وبيلا، بزيادة قدرة 6 محولات بسلسلة زيدان قدرة 500+ك و4 محولات بتكلفة 400 ألف جنيه، وزيادة قدرة 6 محولات بسلسلة 36 المنصور قدرة 800+ك و6 محولات بتكلفة 480 ألف جنيه، وزيادة قدرة 6 محولات بسلسلة المجاز الغربي قدرة 800+ك و6 محولات بتكلفة 470 ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة كراكوس قدرة 800+ك و6 محولات بتكلفة 470 ألف جنيه.





و جرى زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة العمرانية قدرة800+ك و 6 محولات يستفيد منها الأهالي المغذاة على هذه المحولات وذلك بتكلفة490 ألف جنيه، وزيادة قدرة 6 محولات بسلسلة 12 المنصور قدره 800+ك و 5 محولات بتكلفة 490 ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة 8 العنابر قدرة 500+ك و4 محولات بتكلفة 470 ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة عباس الحو قدرة 500+ك و4 محولات بتكلفة 385 ألف جنيه.





كما جرى زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة بدر بالمدينة قدرة 500+ك و5 محولات يستفيد منها الأهالي المغذاة على هذه المحولات بتكلفة 385 ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة المزارعة بالجرايدة قدرة 500+ك و 5 محولات بتكلفة 385 ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة الشرقاوية قدرة 300+ك و3 محولات بتكلفة 265 ألف جنيه ".





وتضمنت قرى الرياض " زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة الوزارية قدرة 800+ك و 6 محولات يستفيد منها الأهالي المغذاة على هذه المحولات بتكلفة 472ألف جنيه، زيادة قدرة 6 محولات بسلسلة المثلث بالجمعية قدرة 800+ك و6 محولات يستفيد منها الأهالي المغذاة على هذه المحولات بتكلفة 464ألف جنيه "، ليبلغ إجمالي أعمال سلاسل رفع قدرات المحولات الكهربائية والانجازات بعدد من قرى المحافظة بتكلفة إجمالية بلغت 74 مليون جنيه و989 ألف و200 جنيه.



