بعد خداع الكثيرين.. فيسبوك ينقذ رغد صدام حسين

لاحظ مركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم الأحد، قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم رغد صدام حسين الابنة الكبرى لصدام حسين.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المركز، في بيان له: "حذفت شركة فيسبوك الصفحة الموثقة المزيفة باسم رغد صدام حسين"، مشيرًا إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وكان اسمها سابقًا "حظك اليوم".





وأوضح المركز، أن الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا إنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين).



