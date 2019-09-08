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رئيس التحرير
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أخبار العالم

بعد خداع الكثيرين.. فيسبوك ينقذ رغد صدام حسين

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:45 م
دعاء أبوهشيمة
لاحظ مركز الإعلامي الرقمي العراقي، اليوم الأحد، قيام إدارة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بحذف صفحة موثقة مزيفة باسم رغد صدام حسين الابنة الكبرى لصدام حسين.

ووفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية، قال المركز، في بيان له: "حذفت شركة فيسبوك الصفحة الموثقة المزيفة باسم رغد صدام حسين"، مشيرًا إلى أن الصفحة كان لديها أكثر من نصف مليون معجب، وكان اسمها سابقًا "حظك اليوم". 

وأوضح المركز، أن الصفحة التي تم حذفها، موثقة بالعلامة الزرقاء، ولكنها خدعت الكثير من المستخدمين ممن ظنوا إنها تمثل شخصية (رغد صدام حسين).

وجدّد مركز الإعلام الرقمي، تأكيده بأن الفيسبوك يقوم، يوميًا، بحذف مئات الصفحات، والحسابات المزيفة، في خضم حربه ضد الصفحات، والحسابات المزيفة التي تنشر أخبارا كاذبة، وتروج لمعلومات غير صحيحة.

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