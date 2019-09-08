بتكلفة 850 ألف جنيه.. عودة الحياة لنفق مشاة أحمد عصمت بعد تطويره

بعد اغلاقه منذ سنوات عادت الحياة مرة اخرى الى نفق مشاة أحمد عصمت بمحافظة القاهرة، والذى يربط بين أحياء المطرية وعين شمس، حيث أغلقته القمامة والمخلفات والمياه الجوفية أمام المارة والمواطنين.



حيث تم عمل إحلال وتجديد البنية التحتية بالنفق وإعادة رصفه وتجديد الجدران والسقف مع تكثيف أعمال الإنارة به، وذلك بتكلفة 850 ألف جنيه، وتم افتتاحه من محافظ القاهرة.



وقال اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، إن تطوير النفق يأتي في إطار خطة المحافظة برفع كفاءة الأنفاق والكباري داخل العاصمة بمعرفة مديرية الطرق والنقل.. مشيرا إلى أن النفق يساهم في ربط حي المطرية بعين شمس والتسهيل على المواطنين في العبور الآمن وهو ضمن عدد من المشروعات بأحياء المطرية وعين شمس لرفع كفاءة الطرق بهما.



كما افتتح المحافظ قاعة اجتماعات بحي المطرية بعد إعادة تطويرها بتكلفة 2.4 مليون جنيه لاستخدامها في الاجتماعات الهامة والدورات التدريبية.



وطالب المحافظ القاهرة، موظفى حي المطرية بتغيير الصورة النمطية لرجل الإدارة المحلية وبذل مزيد من الجهد لتقديم خدمة مميزة للمواطنين، كما طالب موظفي المركز التكنولوجي بحسن التعامل مع المواطنين وتسهيل إجراءات تلقي الطلبات من خلال آلية ومنظومة العمل الجديدة وأن يكون الهدف الرئيس أمامهم هو إرضاء المواطنين.

