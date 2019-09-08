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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سور مكهرب يتسبب في مقتل طالب بالمنيا.. والنيابة تقرر حبس صاحب المزرعة

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:52 م
جثة
جثة
أيمن رياض
قررت نيابة مركز المنيا، تحت إشراف المستشار أحمد الفولى المحامى العام لنيابات جنوب المنيا، حبس محمد ش 56 سنة جزار تسبب في وفاة طالب صعقا بالكهرباء بسبب كهربة سور مزرعة خاصته 15 يوما علي ذمة التحقيق.

ترجع أحداث القضية إلى تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارا من المباحث الجنائية بالمديرية بوجود بلاغ يفيد بمصرع طالب صعقا بالكهرباء.

بالانتقال والفحص تبين مصرع الطالب محمد دياب فاروق 16 سنة طالب، نتيجة تسلقه سور مزرعة ملك محمد . ش 56 سنة، جزار، ولكنه فوجئ بوجود أسلاك كهربائية تسببت فى صعقه ومات على الفور.

وبسؤال المتهم قرر أنه قام بوضع أسلاك شائكة موصلة بأسلاك كهربائية أعلى سور مزرعة يمتلكها لتأمينها ولكنها تسببت فى وفاة المجنى عليه حين حاول تسلق سور المزرعة لإحضار كرة قدم أثناء اللعب مع بعض زملائه، تحرر محضر بالواقعة برقم 7112 لسنة 2019 إدارى مركز المنيا.

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