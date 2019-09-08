هل انتهت أسطورة سيرينا ويليامز Serena williams بعد خسارتها أمريكا المفتوحة للتنس؟.. فيديو

رغم عدم مواجهتها أي صعوبات في حجز مكانها في النهائي، فشلت اللاعبة الأمريكية سيرينا ويليامز Serena williams المصنفة الثامنة عالميا في حصد بطولة أمريكا المفتوحة للتنس، بعد خسارتها اللقب أمام بيانكا أندريسكو بمجموعتين دون رد بحصة 6-3 و7-5 لتحقق أول لقب لها في بطولات الجراند سلام، فهل تكتب هذه الخسارة نهاية أسطورة التنس سيرينا ويليامز Serena williams؟.



وتواجه سيرينا ويليامز Serena williams عقدة في فرصتها لمعادلة الرقم القياسي اللاعبة مارجريت كورت الحاصلة على أكبر عدد من بطولات الجراند سلام، حيث حصلت كورت على 24 لقبا بينما سيرينا ويليامز Serena williams يقف رصيدها عند 23 لقبا فقط.



خسارة سيرينا ويليامز Serena williams لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019، تعتبر هي الفرصة الرابعة التي تضيعها سيرينا ويليامز لزيادة عدد ألقابها في الجراند سلام لـ24 لقبا، حيث خسرت من قبل 4 نهائيات في البطولات الكبرى وهم:



- نهائي ويمبلدون 2018 أمام أنجليك كيربر



- نهائي أمريكا المفتوحة 2018 أمام نعومي أوساكا



- نهائي ويمبلدون 2019 أمام سيمونا هاليب



-نهائي أمريكا المفتوحة للتنس 2019 أمام بيانكا أندريسكو



وعلى هامش حفل تسليم جوائز بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 2019، أكدت الأمريكية سيرينا ويليامز Serena williams على شعورها بالإحباط، عقب خسارتها نهائي بطولة أمريكا المفتوحة أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو.



وأوضحت أن هذا يعتبر أسوأ نهائي لها، لكنها لم تنس أن تشيد بأداء منافستها أندريسكو، حيث أنها تلعب جيدا تحت الضغط.



ويذكر أن حققت سيرينا لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس 6 مرات من قبل، ولكن في السنوات الأخيرة تعرضت سيرينا ويليامز Serena williams إلى إصابة في ركبتها العام الماضي، ثم بعدها بأشهر شعرت بتشنجات في الظهر خلال نهائي كأس روجرز كانت متأخرة 3-1 أمام الكندية الشابة بيانكا أندريسكو أيضا.



والبعض يتسائل الآن هل تعتبر خسارة سيرينا ويليامز Serena williams للقب أمريكا المفتوحة للتنس هي نهاية أسطورة اللاعبة الأمريكية في عالم الكرة الصفراء، هذا ما سنتعرف عليه في الأيام المقبلة من خلال مشاركات سيرينا في البطولات المتبقية من الموسم الحالي.