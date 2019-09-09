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ديني

الإفتاء ترد على السؤال المثير.. هل جعل العلماء السنة فوق القرآن.. فيديو

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 12:16 ص
الإفتاء ترد على من
الإفتاء ترد على من قال بتفضيل الفقهاء للسٌنة عن القرآن
القسم الديني 2
قال الدكتور علي فخر، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إن القرآن الكريم هو أصح كتاب قُرأ ونَزل على بشر، وأنه لا يعلوه كلام؛ لأنه كلام الله المحكم الذي قال عنه:« قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا» 88:الإسراء.

وأضاف فخر في البث المباشر لدار الإفتاء على صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: لماذا جعل علماء المسلمين السنة فوق القرآن؟ أن هذا الكلام غير صحيح إطلاقًا، وأن أحدًا من العلماء يعط السنة منزلة أعلى من القرآن، لأنه الأعلى مرتبة على كافة مصادر التشريع، مشيرًا إلى أن السائل قد يشعر بهذا بسبب استدلال الكثير من الفقهاء أو العلماء بالأحاديث الواردة في السنة النبوية، في كثير من المسائل.

وأوضح أمين لجنة الفتوى أن السبب في استدلال الفقهاء كثيرًا بالأحاديث، أن الله تعالى جعل السُنة مبينة ومفسرة للقرآن وتطبيقًا عمليًا لأحكام القرآن، مشيرًا إلى قوله تعالى:«وما أنزلنا وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ» النحل(64).

وذكر فخر أن القرآن الكريم-على سبيل المثال- قد أمر بإقامة الصلاة فقال:«وأقيموا الصلاة»، لكن الله جعل لنبيه مهمة التفصيل في كيفية إقامتها ومواقيتها وعدد ركعاتها وكل ما يتعلق بها من أحكام، مشيرًا إلى قول النبي-صلى الله عليه وسلم-:«صلوا كما رأيتموني أصلي».

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