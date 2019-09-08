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توك شو

بطلة الجودو في أفريقيا: مارست الرياضة في سن الـ 3 أعوام ..فيديو

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 03:55 م
ندى فتح الله
استضاف برنامج "INBOX" المُذاع عبر فضائية "صدى البلد 2" اليوم الأحد من تقديم نورا سامي، ورحمة بحري، بطلة الجودو في إفريقيا ميراكل نصيف.

وقالت ميراكل نصيف إنها نشأت في منزل لا يوجد لديها سوى إخوة صبيان، وكانوا حريصين جدًا على أداء التمرينات الرياضية.

وأردفت ميراكل نصيف أنها وأشقاؤها اعتادوا منذ الصغر على تناول الأكل الصحي، والحصول على الميداليات في الأنشطة الرياضية.

وأوضحت ميراكل نصيف أنها منذ بلوغها سن الثلاثة أعوام كانت تتمرن بشكل يومي، مشيرة إلى أنها مرت بفترة كانت تكن كرهًا كبيرًا للرياضة، حيث أنها كانت تشعر بأنها مفروضة عليها.

وأفادت ميراكل نصيف أنها بدأت لعب رياضة الجودو منذ عمر 9 أعوام وحصلت على العديد من البطولات، وبدأت في التنقل من دولة لأخرى مع المدربين الخاصين بها ولذلك عادت إلى حب الرياضة مرة أخرى.

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