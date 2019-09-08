بدء تنفيذ منظومة النظافة الجديدة.. إنشاء 15 محطة وسيطة في 8 محافظات.. برلمانيون: تساهم في الحفاظ على صحة المواطن.. ومطالب بإعادة تدويرها للاستفادة منها لصالح الدولة

مقترح برلماني لإعادة تدوير المخلفات لـ طاقة كهربائية

برلماني يطالب بفصل منظومة القمامة الجديدة عن المحليات

توفر آلاف فرص العمل .. برلماني يطالب بإعادة تدوير القمامة

عقدت وزارة التنمية المحلية، اجتماعًا بمقر الوزارة مع كل من وزيرة البيئة ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وذلك بحضور قيادات الوزارتين والهيئة.وبحث الاجتماع متابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠، والذي يتضمن إنشاء حوالي ٢٣ محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في ١١ محافظة و٣٤ خلية دفن صحي آمن في ٢٠ محافظة وإغلاق ٣٥ مقلبا عشوائيا في ٦ محافظات، حيث تم التأكيد على التنسيق الكامل بين الوزارات المعنية فيما يخص المنظومة الجديدة للمخلفات.من جانبها، أكدت وزارة التنمية المحلية أهمية الإسراع في تنفيذ البرنامج الأول للمنظومة ومتابعة عمليات الإسناد للجهات المعنية، بالإضافة إلى قيام المحافظات بتسليم مواقع العمل للهيئة العربية للتصنيع ممهدة لسرعة تنفيذ المخططات المطلوبة.وبدورها، أيدت منى جاب الله عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، موقف وزارة التنمية المحلية بمتابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال العام الأول 2019/2020، والذي يتضمن إنشاء حوالي 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي أمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا في 6 محافظات.وأضافت "جاب الله" في تصريحات لـ"صدي البلد"، أنها قامت مقترح لرئاسة مجلس الوزراء للتعاون مع شركة خاصة بإعادة تدوير المخلفات بعد جمعها وتحويلها إلى طاقة كهربائية يتم الاستفادة منها ولكن إلا أن هذا المقترح محض الدراسة ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منه خلال الشهور القادمة.وأشارت عضو لجنة الإدارة المحلية إلى أن بالنسبة لـ منظومة القمامة الجديده فهي قامت بسؤال وزارة التنمية المحلية بشأن وضعها الآن بعد الشركة القابضة للقمامة، حيث أن الوزارة صرحت بان هناك مفاوضات بين الوزارة ووزارة التنمية المحلية على السعر العادل الذي يتم التعاقد به مع باقي الشركات لجمع القمامة من المنازل.وأوضحت النائبة أيضا أن الوزارة أكدت لها أن المنظومة الجديدة تتضمن تقسيم المحافظات إلى أربع قطاعات شمال وجنوب وشرق وغرب حيث سيكون كل قطاع تحت مسؤولية الشركة التي ستبرم عملية الاتفاق ليتم تفعيل الجمع السكني من كل منطقة على حده للقضاء نهائيا على العشوائية والتلوث.وأكدت "منى جاب الله"، ضرورة أن تكون هذه المناطق تحت إشراف ورصد وزارة البيئة بشكل مباشر ويتم استبعاد الأحياء من هذه المسؤولية لضمان تطبيق المنظومة على أكمل وجهة.وفي المقابل طالب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بضرورة فصل منظومة القمامة الجديدة عن وزارة التنمية المحلية وتكون تابعة بشكل مباشرة لوزارة البيئة لتتولي السيطرة عليها، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة هي المنوطة بهذا الأمر.وأضاف "حجازي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن وزارة التنمية المحلية على كاهله مسؤوليات كبيرة في مجالات أخرى بالإضافة إلى كونها غير متخصصة في الملف البيئي وذلك يجعل هناك ضرورية قسوة في أبعاد منظومة النظافة الجديدة عنها بشكل نهائي.وأشار عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان إلى السبب الرئيسي في ظهور الأمراض الحالية هي التلوث الناتج عن القمامة الموجودة بالشوارع التي من الممكن أن تهدد الصحة العامة وسلامة أجيال واعدة، مؤكدًا على ضرورة الفصل بالإضافة إلى التعاقد مع شركات لتدوير المخلفات للاستفادة وتحقيق الأرباح التي تصب في مصلحة الدولة.كما أيد عمر مصيلحي عضو مجلس النواب، اتجاه الحكومة لمتابعة موقف الخطة التنفيذية لمنظومة النظافة الجديدة بالمحافظات خلال 2019 / 2020 والذي تتضمن إنشاء حوالي 23 محطة وسيطة وثابتة ومتحركة في 11 محافظة و34 خلية دفن صحي أمن في 20 محافظة وإغلاق 35 مقلبا عشوائيا في 6 محافظات.وأضاف "مصيلحي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الشارع المصري يعاني كثيرًا من فوضى القمامة وآن الأوان للعمل بجد للقضاء نهائيًا على هذه الفوضى التي تهدد صحة وسلامة المواطن من خلال انتشار التلوث والأمراض الخطيرة في الهواء الذي يتنفسه المواطن المصري.وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن ما تقوم به الدولة الآن من إنشاء محطات وسيطة وثابتة لدفن الصحي وإغلاق المقالب العشوائية يساهم بشكل كبير في التخلص من هذه المشكلة، مؤكدًا ضرورة استغلال هذه القمامة وإعادة تدويرها لاستخراج المواد المفيدة منها وإعادة تصنيعها لتصب في مصلحة الدولة.وأكد النائب أن هناك مسؤولية مشتركة تقع على الدولة من جهة والمواطن من جهة أخرى، الدولة من جهة الجمع واعادة التدوير الذي يساهم في توفير آلاف فرص العمل والمواطن من جانب عدم إلقاء القمامة في الشارع، لافتًا إلى أن المسؤولية الأكبر تقع على كاهل الدولة من خلال فصل القمامة من المنبع، معقبًا:" المواطن لو لقي حد بياخد القمامة منه يمتنع عن إلقائها في الشارع".وأوضح النائب أنه بعد تنفيذ هذا البرنامج والأخذ بهذه التوصيات لا بد أن تقوم الدولة بتوقيع العقوبات الرادعة لمن تسول له نفسه أن يلقي هذه القمامة في الشارع المصري.