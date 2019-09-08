موعد ومكان تدريبات تسكين المعلمين والأخصائيين على وظائف الكادر 2019

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر موقعها الرسمي على الإنترنت، الإخطارات الخاصة بموعد ومكان إجراء تدريبات تسكين المعلمين / الاخصائيين الذين لم يسبق لهم التسكين على وظائف الكادر لمعلمي الأزهر الشريف على وظائف الكادر للمعلميـــن.



ويمكــن لكل معلـــم الإطــلاع على موعد ومكان إجراء تدريبـــات الترقـــي من خــــلال (كود المعلم – الرقم القومي – كلمة السر) بعد الضغط هنا http://academy.emis.gov.eg/alazhar/



كانت وزارة التربية والتعليم ، أعلنت عن فتح باب التسجيل لتدريبات الترقى للمعلمين والاخصائيين المسكنين على وظائف القانون رقم (155) لسنة 2007 .



وقالت الوزارة إنه يتم الترشح لتدريب الترقى من شاغلى وظائف المعلمين أو مايعادلها ممن يتم 5 سنوات على الأقل من العمل الفعلى في الوظيفة الأدنى مباشرة في تاريخ 31/12/2019، وكذا المعلمين الذين تخلفوا عن التسجيل لتدريبات الترقى التى أجريت فى المراحل السابقة.



وأشترطت أن يكونوا قائمين على رأس العمل وذلك خلال الفترة من 1/9/2019 الى 31/12/2019، و لذا يرجى من المدراس ودواوين الادارات وديوان المديرية اتباع التعليمات المرسلة فى الفاكس.