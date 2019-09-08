نجم الزمالك السابق يساند الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

تمنى أيمن حفني لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.



ويواجه فريق الزمالك نظيره في نادي بيراميدز في تمام الثامنة مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.



ونشر حفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لجماهير الزمالك وكتب عليها: "أنصرنا يا الله".



كان أيمن حفني رحل عن الزمالك مؤخرًا، وعاد إلى المقاصة فريقه السابق، بناء على طلبه رغم تمسك مسئولي النادي الأبيض باستمراره.