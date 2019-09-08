ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الزمالك السابق يساند الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:04 م
الزمالك
الزمالك
ملك موسى
تمنى أيمن حفني لاعب الزمالك السابق والمقاصة الحالي، تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.

ويواجه فريق الزمالك نظيره في نادي بيراميدز في تمام الثامنة مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

ونشر حفني عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة لجماهير الزمالك وكتب عليها: "أنصرنا يا الله".

كان أيمن حفني رحل عن الزمالك مؤخرًا، وعاد إلى المقاصة فريقه السابق، بناء على طلبه رغم تمسك مسئولي النادي الأبيض باستمراره.
نجم الزمالك السابق يساند الأبيض أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

موعد مباراة الزمالك والمقاصة في كأس مصر

قبل موقعة الكأس .. مصر المقاصة يقترب من ضم حاوى الزمالك

الليلة.. الزمالك يلتقي المقاصة في الكأس للمرة الأولى.. والفائز يواجه الاتحاد السكندري

اخبار الزمالك عن يوم 28-8-2019.. الأبيض فى المربع الذهبي لكأس مصر ونجم الفريق يبحث عن ناد جديد .. وصدمة لـ كريم بامبو

عقب تأهل الزمالك لـ نصف نهائى كاس مصر.. خالد الغندور يستفز جمهور الاهلى

بشرة خير.. شوبير يعلق على موافقة الجهات الأمنية بـ 20 ألف متفرج لـ نهائي الكأس

ترشيحاتنا

اتهامات أكثر من سنوات شهرتها.. قصة بوسي مع الشائعات كل يوم حكاية شكل

أمر ملكي بتعيين ابن الملك سلمان وزيرا للطاقة يشعل السعودية.. والفالح يرد على قرار عزله من منصبه

عرسان جداد ومد ايده عليا.. حبس ربة منزل طعنت زوجها بعد وصلة هزار بينهما بـ العمرانية

4 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأحد

النادي الأهلى يتربع على عرش القائمة.. تعرف على أنجح 30 فريق كرة قدم في العالم

سور مكهرب يتسبب في مقتل طالب بالمنيا.. والنيابة تقرر حبس صاحب المزرعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة

مكشوف الصدر.. ريم مصطفى تستعرض أنوثتها.. والجمهور: سندريلا