حبس 3 متهمين شاركوا هاربين في سرقة 873 ألف جنيه بالبحيرة

قرر المستشار محمد ضياء مدير نيابة مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة حبس 3 أشخاص لقيامهم بمشاركة آخرين بسرقة 895 ألف جنيه بالإكراه من ثلاثة موظفين بشركة ألبان بالبحيرة تحت تهديد السلاح النارى أثناء سيرهم بسيارة بطريق الإسكندرية -دمنهور، ووجه بسرعة ضبط باقى المتهمين.



ترجع احداث الواقعة الى تلقى مديرية امن البحيرة بلاغا من شرطة كفر الدوار بتضرر 3 مواطنين (سائق، فرد أمن، أمين خزينة - بشركة ألبان وأغذية) من سرقة مبلغ مالى كان بحوزتهم أثناء سيرهم بسيارة تابعة للشركة عملهم بطريق "الإسكندرية- دمنهور" بدائرة المركز وبحوزتهم ( مبلغ مالى قدره 895 ألف جنيه ) لتوزيعه على موردى الألبان المتعاملين مع الشركة، حيث فوجئوا باعتراض سيارة ميكروباص يستقلها 4 أشخاص لطريقهم، وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء قاموا بتهديدهم والاستيلاء منهم على المبلغ المالى المُشار إليه وفروا هاربين.



ووجه اللواء محمد شرباش مدير مباحث البحيرة بتشكيل فريق من ضباط البحث الجنائي برئاسة العميد أحمد لطفى رئيس مباحث المديرية والعميد عبدالقوى عمرو رئيس فرع البحث الجنائي بكفر الدوار بسرعة التحرى عن الواقعة وكشف ملابساتها وضبط الجناة واستعادة المبلغ المسروق.



كشفت تحريات فريق البحث أن مرتكبى الواقعة 5 أشخاص من بينهم مشرف أمن بذات الشركة، جميعهم مُقيمون بدائرة قسمى أول وثان الرمل بالإسكندرية.



عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبط ثلاثة متهمين وبحوزتهم مبلغ مالى قدره 873 ألف جنيه، 2 طبنجة صوت، سنجة، السيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.



وبمواجهتهم اعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة على النحو السابق الإشارة إليه وقرر مشرف الأمن بالتخطيط لارتكابها وإمداد أحد المتهمين "شقيقه" بمعلومات عن خط سير السيارة والمبالغ المالية التى بحوزتهم والمكان الأمثل لاعتراض المجنى عليهم والاستيلاء على ما بحوزتهم من أموال.. وتحرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

