الدوري الكويتي.. الجهراء يستضيف النصر في آخر ودياته

يستضيف الجهراء الكويتي اليوم الأحد، نظيره النصر في تمام الـ 6:30 مساءً، بمباراة ودية، عقب عودة الفريقين من معسكراتهم الخارجية.



وعادت فجر اليوم بعثة الجهراء من معسكرها المقام في تركيا الذي استمر لمدة أسبوعين.



وقال المنسق العام الجهراء الكويتي صالح الجنفاوي، في تصريحاته لجريدة"الأنباء" الكويتية:" المعسكر كان ناجحا بكل جوانبه، وذلك بفضل إدارة النادي و تكاتف أعضاء مجلس الإدارة خلف الفريق".



وتابع:" حيث استفاد الجهاز الجهاز الفني في تحقيق مبتغاه وهو رفع الحالة البدنية للفريق واللاعبين ورفع مؤشر الانسجام بين اللاعبين المحترفين والعناصر الشابة من خلال المباريات الودية القوية التي لعبها الفريق في تركيا."



وأضاف:" نطمح أن يستمر هذا التعاون بين اللاعبين والجهازين الفني والإداري في المباريات الرسمية ليحقق الجهراء هدفه الرئيسي وهو العودة إلى الدوري الممتاز".