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مسحوق سحري في مطبخك يعالج آلام المفاصل سريعا

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:40 م
آلام المفاصل
آلام المفاصل
اسماء محمد
تعد آلام المفاصل من أكثر المشاكل الصحية، شيوعًا بين المصريين، فالبعض يتعرض لها بشكل متباعد والبعض يعانى من تلك الآلام الحادة بشكل مستمر.

وذكر موقع "medicalnewstoday"، أن هناك بعض المواد والنباتات الطبيعية التى تساعدنا فى التخلص من آلام الركبة المزعجة والمفاصل، وفى مقدمتها مسحوق الكركم.

وترجع فعالية الكركم فى علاج آلام المفاصل إلى أنه يحتوى على مركب الكركمين الذى ثبتت العديد من الأبحاث فعاليته فى علاج العديد من الأمراض خاصةً التهابات المفاصل العادية والروماتويدية، ومن المميزات التى يمتلكها الكركم أنه يناسب الأطفال، ولكن يجب أن يكون على جرعات بكميات مناسبة للطفل.

ويمكن استخدام الكركم بشكل موضعى خاصة عند خلطه بزيت الزيتون أو تتم إضافته إلى أنواع الطعام المختلفة التى تناسب الصغار والكبار مثل الأرز الأصفر والفراخ المشوية وطواجن اللحوم والمخبوزات.

يذكر أن الكركم يساعد على تخفيض معدلات ضغط الدم المرتفع لذا ينصح المصابون بانخفاض ضغط الدم خاصة السيدات بتناوله فى الطعام بكمية محدودة، لكن يمكنهم استخدامه بمنتهى الحرية بشكل موضعى.

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