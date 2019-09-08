المالية تعلن تفاصيل بيع أجلي خزانة بـ 18.75 مليار جنيه اليوم

باعت وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة 18.75 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة للأجل الأول نسبته 16.608% و الثاني بـ 16.5% .
وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي إن متوسط سعر فائدة أجل 91 يوما سجل 16% و أعلي سعر بـ 16.7% بقيمة بلغت 9 مليارات جنيه
وسجل أعلي سعر فائدة لأجل 266 يوما بـ 15.6% و أعلي سعر بـ 16.6% بقيمة بلغت 9.75 مليار جنيه.
وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدي 3 عطاءات أسبوعية، أنجزت منها طرحا بـ 18.75 مليار جنيه، اليوم ليتبقي لها طرحين بـ 22.25 مليار جنيه يومي الخميس والإثنين.
وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي إن متوسط سعر فائدة أجل 91 يوما سجل 16% و أعلي سعر بـ 16.7% بقيمة بلغت 9 مليارات جنيه
وسجل أعلي سعر فائدة لأجل 266 يوما بـ 15.6% و أعلي سعر بـ 16.6% بقيمة بلغت 9.75 مليار جنيه.
وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدي 3 عطاءات أسبوعية، أنجزت منها طرحا بـ 18.75 مليار جنيه، اليوم ليتبقي لها طرحين بـ 22.25 مليار جنيه يومي الخميس والإثنين.