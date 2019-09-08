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اقتصاد

المالية تعلن تفاصيل بيع أجلي خزانة بـ 18.75 مليار جنيه اليوم

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:52 م
المالية
المالية
محمد يحيي
باعت وزارة المالية اليوم الأحد، أذون خزانة لأجلي 91 و 266 يوما بقيمة 18.75 مليار جنيه بمتوسط سعر فائدة للأجل الأول نسبته 16.608% و الثاني بـ 16.5% .

وقالت الوزارة عبر موقعها الرسمي إن متوسط سعر فائدة أجل 91 يوما سجل 16% و أعلي سعر بـ 16.7% بقيمة بلغت 9 مليارات جنيه
وسجل أعلي سعر فائدة لأجل 266 يوما بـ 15.6% و أعلي سعر بـ 16.6% بقيمة بلغت 9.75 مليار جنيه.

وتسعي وزارة المالية علي مدار الأسبوع الجاري لطرح أدوات دين من سندات وأذون الخزانة بقيمة تبلغ 40.25 مليار جنيه علي مدي 3 عطاءات أسبوعية، أنجزت منها طرحا بـ 18.75 مليار جنيه، اليوم ليتبقي لها طرحين بـ 22.25 مليار جنيه يومي الخميس والإثنين.

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