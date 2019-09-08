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فن

قضيت فترة رائعة.. بسمة: مش ندمانة على بعدى عن الساحة الفنية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 04:49 م
بسمة
بسمة
نورا نبيل
أكدت الفنانة بسمة أنها لم تندم على فترة ابتعادها عن الساحة الفنية. كانت الفنانة بسمة كشفت عن سبب حماسها للمشاركة في بطولة فيلم "ماكو".

وقالت الفنانة بسمة في تصريح لـ "صدى البلد"، "كنت اتمنى أن أكون متواجدة بأعمال ولكن ظروفي وقتها لم تكن تسمح ، فقد إنشغلت برعاية إبنتي وقضيت معها فترة رائعة لأنني كنت متفرغة بالكامل لها".

وتابعت الفنانة بسمة "العمل مختلف وتجربة سينمائية جديدة وأتوقع أن تحقق نجاحا وأتمنى أن يتم توفيقي بها، السيناريو والفكرة ودوري المختلف هي الأسباب الرئيسية لحماسي للفيلم".

وأبدت الفنانة بسمة سعادتها بمشاركة "فيلم بعلم الوصول" في مهرجان تورنتو، موضحة أنها خطوة مهمة في مشوارها الفني.

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