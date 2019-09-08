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تعبت من الألم.. علاج فعال لشد الرقبة بدون أدوية

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:06 م
تعبت من الالم ..
تعبت من الالم .. علاج فعال لشد الرقبة بدون ادوية
اسماء محمد
يتعرض الكثير منا للشعور بـ آلم شديدة فى منطقة الرقبة بعد الاستيقاظ من النوم وللأسف تظل هذه الالام ملازمة للفرد طوال اليوم مما يعيقه عن ممارسة انشطة حياته بشكل طبيعى.

ويبحث الكثير من الناس عن حل فعال وسريع يخلصنا من الالام الرقبة نهائيا توجد عدة طرق لـ علاج شد الرقبة بعد النوم دون اللجوء للطبيب ببعض العلاجات المنزلية فى مقدمتها العلاج بـ الثلج .. وذلك وفقا لما أورده موقع "spine-health" .

ويساعد استخدام الثلج على علاج الم شد الرقبة والحد من التورم المصاحب له بعد فترة قصيرة من استخدامه ، وتظهر نتائج الثلج بشكل فورى بعد تمريره على الرقبة لمدة تتراوح بين 10 إلى 20 دقيقة في كل مرة نستخدم فيها علاج الثلج.

وينصح بالنوم بوضع مريح أثناء الليل على وسادة مريحة ذات ارتفاع يتناسب مع الرقبة لتجنب الاصابة بالم شد الرقبة وتفادى تضاعف الاعراض.

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