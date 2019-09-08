شاهد.. كيف تشجع ياسمين الخطيب نادى الزمالك فى نهائى الكأس

نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب صورة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" لـ مركب مرسوما عليها علم الزمالك.ويترقب عشاق كرة القدم المصرية القمة النارية المرتقبة اليوم الأحد بين الزمالك وبيراميدز، في تمام الثامنة مساء، في نهائي بطولة كأس مصر، ويمتلك الفريقان فرصا متساوية للفوز بلقب بطل كأس مصر، وسنستعرض بالتحليل نقاط القوة والضعف لـ مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر.جدير بالذكر أن الإعلامية ياسمين الخطيب قد تزوجت 3 مرات أولها من المستشار أحمد جلال إبراهيم القاضى بمجلس الدولة، وهو والد أبنائها أدهم وجلال، وانفصلا بعد 6 سنوات زواج، والثانى قاضى لم تفصح عن اسمه تزوجته مدة 3 سنوات وآخر زيجاتها المخرج والنائب السابق خالد يوسف.