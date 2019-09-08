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اقتصاد

التموين: معرض و2 شادر لـ"أهلا مدارس" في العريش والحسنة وبئر العبد

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 06:30 م
اهلا مدارس
اهلا مدارس
محمد صبيح
قال المحاسب فتحي راشد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة شمال سيناء، إنه تم الاتفاق مع اللواء محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على اقامة معرض وشوادر مستلزمات المدارس "أهلا مدارس" في مدن العريش والحسنة و بئر العبد.

أكد المحاسب فتحي راشد ، في تصريحات صحفية اليوم الاحد ، انه تم افتتاح المعرض الاول في وسط مدينة العريش مساء امس السبت، على ان يتم اليوم الاحد افتتاح شادر مدينة الحسنة ، وافتتاح شادر بئر العبد غدًا الاثنين .

وقال مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في شمال سيناء ، إن المعرض يقدم من خلال 90 تاجرا وعارضا ، مختلف مستلزمات المدارس، بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة 40% .

وقال اللواء محمد عبدالفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، إن الهدف من إقامة المعرض كل عام، توفير احتياجات الطلاب من مستلزمات المدارس .

ويضم معرض "أهلا مدراس" ، و المقام في العريش و الحسنة و بئر العبد ، كافة احتياجات المدارس من حقائب مدرسية وملابس وأحذية وأدوات مكتبية وهندسية، بأسعار تناسب جميع الأسر من محدودي الدخل .

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