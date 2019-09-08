محمد صلاح يتربع على القمة.. تعرف على أفضل 10 صفقات لـ ليفربول بالعقد الأخير

تصدر محمد صلاح نجم المنتخب الوطني ونجم نادي ليفربول الإنجليزي، قائمة أفضل 10 صفقات في العقد الأخير لنادي ليفربول الإنجليزي ، وذلك وفقا لصحيفة أيكو البريطانية.





ويكشف "صدى البلد"، عن ترتيب أسماء اللاعبين الذين تواجدوا بالقائمة :





1- المصري محمد صلاح في المقدمة حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادي روما مقابل 34 مليون جنيه استرليني صيف 2017.





2-الهولندي فيرجل فان دايك حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 75 مليون جنيه استرليني شتاء 2018.





3-البرازيلي أليسون بيكر حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادى روما مقابل 67 مليون جنيه استرليني صيف 2018.





4- البرازيلي روبيرتو فيرمينو حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادى هوفنهايم مقابل 29 مليون جنيه استرليني صيف 2015.





5- الأورجوياني لويس سواريز حيث انتقل إلى الفريق قادما من أياكس مقابل 23 مليون جنيه استرليني شتاء 2011.





6-السنغالي ساديو ماني حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادي ساوثهامبتون مقابل 34 مليون جنيه استرليني صيف 2016.





7- الاسكتلندي أندي روبرتسون حيث انتقل إلى الفريق قادما من نادي هال سيتي مقابل 8 ملايين جنيه استرليني صيف 2017.





8- البرازيلي فيليب كوتينيو حيث انتقل إلى الفريق قادما من إنتر ميلان مقابل 8 ملايين جنيه استرليني شتاء 2013.





9- الإنجليزي جيمس ميلنر حيث انتقل إلى الفريق قادما من مانشستر سيتي بدون مقابل صيف 2015.



