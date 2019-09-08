جوالة عين شمس تكشف عن مفاجآتها للطلاب الجدد

أكد محمود سعيد أحد أعضاء جوالة كلية الآداب جامعة عين شمس استمرار أعمال التنسيق الداخلي بالكلية بتنظيم وإشراف أعضاء الجوالة لمساعدة وإرشاد الطلاب الجدد.



وأوضح سعيد لصدى البلد أن الجوالة تعمل حاليا علي تنظيم حفل استقبال للطلاب المستجدين بكلية الآداب والذي سيتضمن فقرة لراقص تنورة وفلكلور الاغاني المصرية القديمة وكلمة من عميدة الكلية للطلاب الجدد.



يذكر أن المجلس الأعلي للجامعات أعلن انطلاق العام الدراسي الجديد يوم 21 من سبتمبر 2019 لتبدأ الدراسة بـ العام الجامعي 2019/ 2020، حيث أعلن الأعلى للجامعات موعد بدء العام الدراسي الجديد والخطة الزمنية خلال العام والتي تضمنت موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول وموعد بدء الدراسة بالفصل الدراسي الثاني وكذلك الإجازات خلال العام الدراسي الجديد.



ووفقا لما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات، فإنه من المقرر أن يستمر الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد 15 أسبوعًا، وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول من 4 يناير 2020 حتى يوم الخميس الموافق 23 يناير 2020.