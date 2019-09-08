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أخبار البلد

أسوان تشهد منتدى السلام والأمن ديسمبر المقبل.. صور

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:17 م
جانب من مشاركة السفير
جانب من مشاركة السفير الياباني في ورشة عمل
محمود نوفل
أعلنت مصر عن انعقاد "منتدى أسوان" للسلام والأمن في شهر ديسمبر المقبل، كمبادرة منها خلال توليها رئاسة الاتحاد الإفريقي.

يذكر أن اليابان تدعم مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام(ＣＣＣＰＡ) ، الذي يتولى أمانة هذا المنتدى.

كان مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام نظم ورشة عمل بعنوان "تنفيذ أجندة المرأة والسلم والأمن في إفريقيا: التغلب على التحديات واغتنام الفرص" في بداية الشهر الجاري . 

وأكد السفير ماساكي نوكي، سفير اليابان بالقاهرة أنه يجب أن تكون النساء الهدف الأول "للحماية"، لأنهن أكثر عرضة للوقوع كضحايا للنزاعات والصراعات، وأيضًا على أن المشاركة الإيجابية للمرأة لا غنى عنها من أجل بناء السلام.

وقام نوكي بتعريف الحاضرين بالتعاون المقدم إلى إفريقيا والشرق الأوسط من خلال هيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة.

كما أعرب عن تمنياته بأن يصبح "منتدى أسوان"، مثمرا وبناء من خلال هذه الاستعدادات.
أسوان تشهد منتدى السلام والأمن ديسمبر المقبل.. صور
أسوان تشهد منتدى السلام والأمن ديسمبر المقبل.. صور
أسوان تشهد منتدى السلام والأمن ديسمبر المقبل.. صور
أسوان تشهد منتدى السلام والأمن ديسمبر المقبل.. صور

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