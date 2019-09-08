راحة سلبية للاعبي المصري .. اليوم

قرر الكابتن إيهاب جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري منح لاعبيه راحة سلبية لمدة يوم واحد على أن يستأنف الفريق تدريباته في الخامسة مساء غدًا الاثنين على الاستاد.



يأتي ذلك استعدادًا لمباراته الهامة والمرتقبة بذهاب الدور التمهيدي الثاني من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمعه بنظيره ماليندي بطل زنجبار والمقرر إقامتها في الخامس عشر من سبتمبر الجاري على ستاد عمان بزنجبار.



ومن المقرر أن يخوض الفريق بعد غدٍ الثلاثاء مرانه الأخير قبل السفر لزنجبار على ملعب الهدف (المغطى بالنجيل الصناعي) وذلك لمنح اللاعبين حساسية اللعب على النجيل الصناعي خاصةً وأن ملعب عمان مغطى بالنجيل الصناعي أيضًا.



