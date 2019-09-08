دبحتها ورميتها في الترعة .. اعترافات مثيرة لـ قاتل طفلته الصغيرة بالقليوبية

انا مش عارف عملت كده ازاى .. ومش قادر اصدق اللى حصل .. بس الشيطان ضحك عليا وشكيت فى نسب بنتى وانها من مش صلبى " بهذه الكلمات بدأ المتهم بذبح طفلته والقاء جثتها فى الترعة بالقناطر الخيرية حديثه فى التحقيقات التى اجريت معه.



وقال المتهم انه تزوج من والدة المجنى عليها ثم انفصل عنها منذ سنوات حيث تزوجت الأخيرة من آخر فاخذت الطفلة لتعيش معى واتولى تربيتها.



واشار المتهم الى انه يوم الواقعة انتابته حالة هسترية وشك فى نسب طفلته الصغيرة فقام بذبحها والقاء جثتها في ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.



من ناحية اخرى امرت النيابة بالتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد توقيع الكشف الطبى عليها وتشريحها وحبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيق.



كانت أجهزة الامن بالقليوبية تمكنت من كشف غموض واقعة العثور على جثة طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات ملقاة في ترعة الزيتون بالقناطر الخيرية في محافظة القليوبية.



وتبين أن والد الطفلة ذبحها وألقى بجثتها في الترعة، لشكه في نسبها بعد أن تركتها والدتها لديه وتزوجت من آخر وتم انتشال الجثة ونقلها إلى المستشفى، وتولت النيابة التحقيق التي أجرت معاينة لمكان الحادث حيث مثل المتهم الجريمة وسط حراسة مشددة



وكان العميد إيهاب الطويل مأمور مركز القناطر الخيرية قد تلقى بلاغا من الأهالي بالعثور على جثة طفلة في مياه ترعة الزيتونة بالقناطر الخيرية.



وأخطر اللواء طارق عجيز مدير الأمن بالواقعة فانتقل على الفور العقيد أحمد الخولي رئيس فرع البحث الجنائي إلى مكان الحادث وتبين أن الجثة لطفلة عمرها 7 سنوات بها جرح ذبحي في الرقبة، وبفحصها تبين أنها تدعى "ن ع ا"، 7 سنوات.



وتوصلت التحريات إلى أن وراء ارتكاب الواقعة والدها ويدعى "ع ا ع"، 35 سنة، وأنه يعاني من اضطرابات نفسية ويعمل حداد وأنه أقدم على الجريمة لشكه في نسبها.