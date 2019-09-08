السعودية تدشن نظاما جديدا للتأشيرات.. وتوقعات بانتعاشة في أعداد الزوار

أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، اليوم الأحد، أن التعديلات الجديدة التي ستدخلها المملكة العربية السعودية على نظام التأشيرات، تسبب قفزة في أعداد الزوار الذين يقصدون المملكة، ويؤدي تبعًا لذلك الى إنعاش القطاع السياحي الذي سيصبح حينها أحد الموارد المالية والاقتصادية المهمة للسعوديين.



وقالت الوكالة إنه "لدى السعودية خطة لتسهيل منح تأشيرات الزيارة أمام مواطني خمسين بلدًا في العالم"، وذلك من أجل تنشيط السياحة ورفع أعداد الأجانب الذين يقصدون المملكة من أجل قضاء عطلاتهم أو إجازاتهم السنوية.



ونقلت الوكالة عن مصادر سعودية مطلعة قولها إن"الباب سيكون مفتوحًا من أجل الحصول على تأشيرات زيارة بسهولة لمواطني هذه الدول الخمسين، وذلك اعتبارًا من نهاية سبتمبر الحالي".



وأشارت المصادر إلى أنه يتم حاليًا مراجعة قائمة الدول التي ستستفيد من هذه التسهيلات السعودية، لافتًا إلى أنه لم يتم حتى الان الانتهاء من وضع القائمة بشكل نهائي.



ولفتت "بلومبرج" إلى أن مواطني هذه الدول سوف يتمتعون بالقدرة على دخول أراضي المملكة بغرض الزيارة أو السياحة بموجب تأشيرات دخول يتم التقدم لها على الإنترنت أو يتم الحصول عليها بشكل فوري بمجرد الوصول إلى أي من المطارات السعودية.