اشتغل فني .. تفاصيل مبادرة لسد العجز بالمنطقة الصناعية بجمصة

تسعى محافظة الدقهلية على دعم المنطقة الصناعية بجمصة من خلال تشكيل لجان فرعية تضم عضوا على الأقل من كل مديرية خدمية للتنسيق ومتابعة ما يتم من أعمال وتوزيع الأدوار على المديريات وتحديد دور كل مديرية في التدريب من خلال دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهني "مبادرة اشتغل فني.



حيث سيتم تدعيم المنطقة الصناعية بجمصه بالمتدربين في بعض التخصصات الفنية لسد العجز من العمالة ،على أن يتم التدريب في مختلف التخصصات والتأكيد على تخريج متدرب جيد.



وأكد محافظ الدقهلية الدكتور كمال شاروببم على أن التدريب حاجة ضرورية لتطوير العمل وأنه لابد أن يكون في الاعتبار حاجة العمل للمتدربين والتخصصات المطلوبة حتى لا نهدر الوقت والجهد والمال دون جدوى.



وسوف يتم عقد اجتماعات دورية نصف شهرية لعرض الأفكار والوقوف على حقيقة أداء المتدربين وجدوى تدريبهم وعرض تقرير عن أساليب التعليم الفنى وهل يسير في الطريق الصحيح أم يحتاج إلى تعديل وتطوير.



يذكر أن عدد الذين تم تدريبهم بدورة اشتغل فني بلغ 253 منهم 217 حاصلا على دبلوم فني صناعي من مختلف التخصصات ،6 فني تجاري ،3 فني زراعي ،3 معهد فني صناعي ،10 مؤهلات أخرى ،14 بدون مؤهل.

