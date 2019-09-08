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اقتصاد

الدولار يتراجع في 11 بنكا في ختام تعاملات اليوم الأحد 8 سبتمبر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:11 م
الدولار
الدولار
مايكل عياد
تراجعت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه فى 11 بنكا مصريا خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019، وذلك بالإضافة لتراجعه بالبنك المركزي، حيث سجل فيه في تمام الخامسة من مساء اليوم 16.41 للشراء و16.52 للبيع.

حيث انخفض الدولار فى بنوك ( مصرف أبوظبى الإسلامى، مصر إيران للتنمية ) ليسجل 16.45 جنيه للشراء و 16.55 جنيه للبيع، وتراجع الدولار فى بنوك (الأهلي اليوناني، البركة، الأهلى المصرى ، مصر ) ليسجل 16.44 للشراء و 16.54 جنيه للبيع.

وانخفض الدولار فى بنوك (عودة، المصري الخليجي، العربى الأفريقى الدولى) يسجل 16.43 للشراء و 16.53جنيه للبيع، وسجل الدولار انخفاضا فى ( المصرف المتحد، كريدي أجريكول) ليسجل 16.42 للشراء و 16.52 جنيه للبيع.

وقدم بنك التعمير والإسكان أعلى سعر لشراء الدولار بقيمة 16.51 جنيه، وقدم كريدي أجريكول أقل سعر لبيع الدولار 16.52 جنيه.

وشهدت أسعار صرف العملة الأمريكية تراجعا أمام الجنيه المصري بشكل ملحوظ بالتزامن مع تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة بالتعاون مع صندوق النقد الدولى.

وخسر الدولار الأمريكي نحو 130 قرشا من قيمته منذ أغسطس العام الماضي متراجعا من مستوى 17.79 جنيه للشراء و17.89 جنيه للبيع مسجلا 16.42 جنيه للشراء و16.52 جنيه للبيع خلال مستهل تعاملات اليوم الأحد 8-9-2019.

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