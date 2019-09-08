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فن

هانى عادل يحتفل بنجاح نصيبى وقسمتك فى عيد ميلاده

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:26 م
هانى عادل
هانى عادل
محمد نبيـل
يحتفل المغنى والممثل هانى عادل بعيد ميلاده اليوم وسط نجاح دوره في الجزء الثالث من مسلسل نصيبى وقسمتك والذى يشارك الممثلة هنا شيحة بطولته ويعرض على شاشة ONE.

لمع هانى عادل مع نهاية التسعينيات من خلال مشاركته فى تأسيس فرقة "وسط البلد" والتى سرعان ما ذاع سيطها وأصبحت بمثابة دليلا لفرق موسيقية عرفت بإسم الأندرجراوند وفتحت لهم الأبواب نحو تكوين صوت موسيقى مغاير.

بدأ هانى عادل مشواره في السينما من الأدوار الصغيرة، حتى بدأ يلفت الأنظار وتحديدا مع فيلم "هليوبوليس" للمخرج محمد خان، وقدم بعدها عدد من الأعمال الدرامية للتلفزيون منها "دوران شبرا"، و رائعة صنع الله إبراهيم "ذات"، ومسلسل "تحت السيطرة" الذى نال نسب مشاهدة كبيرة.

يعد أيضا تقديمه لشخصية صلاح فى فيلم "فتاة المصنع" للممثلة ياسمين رئيس والمخرج محمد خان، من أبرز الأفلام فى مشواره السينمائى، بجانب براعته فى فيلم "أسماء" للمخرج عمرو سلامة والفنانة ياسمين رئيس، وظهوره الخاص فى فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب، وهو واحد من أكثر الأفلام نجاحا وإثارة للجدل خلال السنوات القليلة الماضية.

هانى عادل تصدر مؤخرا بطولة فيلم "جريمة الإيموبيليا" من إخراج خالد الحجر والذى شهد مهرجان القاهرة السينمائى عرضه الأول، ويعرض له حاليا الجزء الثانى من فيلم الكنز، مع المخرج شريف عرفة.

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