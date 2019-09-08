السفارة الأمريكية : واشنطن ملتزمة بالحفاظ على التراث الثقافي في مصر

احتفلت السفارة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية " USAID" اليوم بالنجاح في إنجاز مشروعين رئيسيين بالاقصر بمشاركة المركز الأمريكي للأبحاث في القاهرة ARCE ووزارة الآثار المصرية وبحضور القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة توماس جولدبرجر.



وأعلنت الوكالة الأمريكية في بيان لها اليوم عن الانتهاء من ترميم ثماني كنائس في معبد كونسو بـ مجمع معبد الكرنك وحفظ اثنين من المقابر في مقبرة درا ابوالنجا.



بدوره قال القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة " توماس جولدبرجر: " الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتها مع وزارة الاثار للحفاظ على التراث الثقافي في مصر".



واختتم القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالقاهرة قي تصريحات علي هامش مشاركته في الاحتفالية قائلا : إن برامج المساعدة التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية تساهم في خلق فرص عمل دائمة وازدهار في مصر."