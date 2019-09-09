ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر

الإثنين 09/سبتمبر/2019 - 02:24 ص
مغامرة صدي البلد
مغامرة صدي البلد في مقابر أثرية بالأقصر
الأقصر / علاء المنياوي
قامت كاميرا موقع "صدي البلد"، أمس الأحد بمغامرة لاكتشاف مقبرتين جديدتين في الأقصر،وذلك بعد ما أعلنت وزارة الآثار إنتهاء أعمال ترميمها،وهما مقبرتي رقم TT159 و TT286 بجبانة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر،وننشر 50 صورة من مغامرتنا.

وبعد مشقة صعود سلم كبير قارب ال100 متر وصلنا إلي المقبرتين،حيث ترجع مقبرة (TT159) إلى عصر الأسرة 19 ،و هي تخص شخص يدعي "رعيا" و زوجته "موتمويا".

وكان رعيا يشغل منصب الكاهن الرابع لامون. و من اهم المناظر الموجودة بالمقبرة تلك التي تمثل كتاب البوابات و المشاهد الجنائزية.

أما مقبرة TT286 فتخص شخص يدعي "نياي" و كان يشغل منصب كاتب المائدة من عصر الأسرة العشرين؛ وحوائط هذه المقبرة مزينة بمناظر ملونة تمثل الحياة اليومية و مشاهد جنائزية.


وقد قامت بأعمال الترميم بعثة مصرية أمريكية من مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ووزارة الآثار بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم المقبرتين،واربعة مقاصير بمعبد خونسو بالكرنك.
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر
صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحهما الرسمي.. تعرف على تفاصيل مقبرتي كاتب الطاولة ومبعوث آمون

تفاصيل مقبرتين جديدتين افتتحتهما الآثار للزيارة في الأقصر.. صور

السياح مبهورون.. شاهد أول صور لمقبرتي رعيا ونياى بالأقصر

مقبرتان ومعبد.. الآثار تفتتح مقاصد جديدة للزيارة في الأقصر.. صور

نياى ورعيا.. ذراع ابو النجا مدينة جنائزية يسبح أسفلها مئات المقابر فى الأقصر

35 مليون جنيه لترميم مقابر و8 مقاصير.. أمريكا تدعم الحفاظ على الآثار بالصعيد.. صور

ترشيحاتنا

بعد ارتداء قميصه.. شاهد رسالة محمود جنش لـ شيكابالا

احذر| تناول الفراخ يؤدي إلى الإصابة بسرطان مميت ونادر

جنى عمرو دياب تواصل الاستفزاز بمقطع فيديو مثير

قيادة كبيرة.. أحمد موسى: مفاجأة تزلزل كيان الإخوان خلال ساعات

موعد مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك

مارسيليا الفرنسي يهنئ نادي الزمالك بتتويجه بكأس مصر..صورة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعيون قطة.. نيللي كريم تبهر متابعيها.. وأحدهم: جميلة جميلات

الممنوعون من العاشورة .. قبل ما تكلها اعرف اضرارها وفوائدها

بأوف شولدر ونبيتي.. نسرين طافش بإطلالة أنيقة مع محمد رمضان