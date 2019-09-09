صعدنا سلما 100 متر في الجبل.. 50 صورة لمغامرة صدى البلد في مقبرتي كاهن أمون وكاتب المائدة بالأقصر

قامت كاميرا موقع "صدي البلد"، أمس الأحد بمغامرة لاكتشاف مقبرتين جديدتين في الأقصر،وذلك بعد ما أعلنت وزارة الآثار إنتهاء أعمال ترميمها،وهما مقبرتي رقم TT159 و TT286 بجبانة ذراع أبو النجا بالبر الغربي بالأقصر،وننشر 50 صورة من مغامرتنا.



وبعد مشقة صعود سلم كبير قارب ال100 متر وصلنا إلي المقبرتين،حيث ترجع مقبرة (TT159) إلى عصر الأسرة 19 ،و هي تخص شخص يدعي "رعيا" و زوجته "موتمويا".



وكان رعيا يشغل منصب الكاهن الرابع لامون. و من اهم المناظر الموجودة بالمقبرة تلك التي تمثل كتاب البوابات و المشاهد الجنائزية.



أما مقبرة TT286 فتخص شخص يدعي "نياي" و كان يشغل منصب كاتب المائدة من عصر الأسرة العشرين؛ وحوائط هذه المقبرة مزينة بمناظر ملونة تمثل الحياة اليومية و مشاهد جنائزية.





وقد قامت بأعمال الترميم بعثة مصرية أمريكية من مركز البحوث الأمريكي في مصر (ARCE) ووزارة الآثار بمنحة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم المقبرتين،واربعة مقاصير بمعبد خونسو بالكرنك.

