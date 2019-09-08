التعليم: المناهج مناسبة لمدة العام الدراسى وخالية من الحشو والتكرار

قالت الدكتورة نوال شلبى مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن مناهج نظام التعليم الجديد خالية تماما مما يسمى بأزمة الحشو والتكرار في المعلومات.



وأضافت شلبي في تصريح خاص لموقع صدى البلد: أن أولياء الأمور يتهمون الوزارة سنويا بأن المناهج الدراسية أطول وأصعب من أيام العام الدراسي نفسه وهذا شيء لا أساس له من الصحة نهائيا.



وأوضحت شلبي أن مناهج نظام التعليم الجديد تم إعدادها لتكون مناسبة لعدد أيام العام الدراسي بالإضافة لوجود 3 أسابيع متاحة للمراجعة، ولكن ما يحدث أن أولياء الأمور يتعمدون عدم إرسال أبنائهم إلى المدارس من شهر مارس، رغم أنه من المفترض أن يستمر العام الدراسي حتى شهر يونيو، وهذا تصرف خاطئ من أولياء الأمور لا بد من إعادة النظر فيه لتستقر الأوضاع التعليمية لدى أبنائهم.



وعبرت شلبي عن استغرابها الشديد من أن الأهالي يشجعون أبناءهم على الذهاب للدروس، ولا يشجعوهم على الذهاب إلى المدارس، مؤكدة أن النظام الجديد قائم على أن أفضل بيئة للتعلم هي الفصل المدرسي.