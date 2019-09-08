حملة لنقابة البنوك لتوعية العاملات بتشريعات رعاية الطفل

قرر عضوات سكرتارية المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة للبنوك والتأمينات باجتماعهن الذى حضره شعبان الوكيل نائب رئيس النقابة العامة، تنظيم حملة لتوعية العاملات بالمنشآت الاقتصادية والمصرفية بالتشريعات الخاصة التى تعطى للمرأة حق الحصول على إجازات الوضع ورعاية الأطفال حتى سن السابعة عشرة ومنها حقهن فى العمل نصف الوقت.



أكدت شيرين جابر سكرتير المرأة العاملة والطفل بالنقابة العامة أن الحملة ستشمل تقديم الرعاية الصحية والتعرف على قانون التأمينات والمعاشات الجديد الذى سيتم تطبيقه اعتبارا من أول يناير المقبل وذلك بمشاركة خبراء العمل والصحة والرعاية الاجتماعية.



وأشارت الى ان النائب جمال عقبى رئيس النقابة ونائب رئيس اتحاد العمال وافق على إقامة حفل تكريم لأوائل الشهادات الدراسية من أبناء العاملين فى قطاعات النقابة العامة خلال الأسبوع المقبل.

