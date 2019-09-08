«المصريين الأحرار» يناقش منظومة التعليم والإعلام السياسي

قام وفد من قيادات حزب المصريين الأحرار بالأمانة المركزية بزيارة مقر الحزب بأمانة الإسكندرية، وضم الوفد الدكتور ملاك رسمي وكيل أول لجنة التعليم ، محمد عبد العليم رئيس لجنة التنمية المجتمعية، عضو الهيئة العليا، وريمون ناجى مسؤول المركز الإعلامى للحزب.



خلال الزيارة عقدت ندوة بعنوان التعليم بين التجديد والتهديد حاضرها ملاك رسمي تناول فيها نظم التعليم المختلفة فى مصر والأنظمة المستحدثة.



تخلل الندوة الرد على الأسئلة حول المخاطر والاشكاليات التى تواجه التعليم، ودور أولياء الامور والمعلم فى إنجاح المنظومة.



جاء ذلك بحضور مايكل نبيل أمين التنظيم بالإسكندرية ومنى كيرلس الأمين المساعد بالمحافظة، وأحمد على مسؤول قطاع شرق وأعضاء وقيادات هيئات مكاتب الحزب وقطاعات غرب وشرق الإسكندرية.



كما تحدث محمد عبد العليم رئيس لجنة التنمية المجتمعية المركزية عن دور اللجنة ونشاطها الفاعل للتنمية.



وعرض "عبد العليم" التدريبات المتاحه لخلق فرص عمل ومنها تدريبات صيانه التبريد والتكيف والغسالات والتركيبات الكهربائية والتركيبات الصحية وذلك بالتعاون مع المركز المهني التابع لنقابة البناء والأخشاب .



وأشار إلي أن هناك تعاون بين الحزب وأكاديمية ناس للتدريب على الحرف منها ميكانيكا سيارات وكهرباء سيارات، كهرباء منزلية، وأعمال التبريد والتكييف.





كما ألقي ريمون ناجى مسؤول المركز الإعلامى للحزب محاضرة عن الإعلام السياسي ودوره ومؤثراته على الأمن القومي، والحذر في تداول المعلومات والأخبار دون التأكد من صحتها، وتطرق الحديث عن الإعلام الحزبي وواجباته وإلتزامات.



كما عقد قيادات الحزب بالأمانة المركزية اجتماعًا مع أعضاء هيئات المكاتب واللجان لمناقشة سُبل العمل وخطط العمل ودور كل أمانة ولجنة للتفاعل مع الشارع وتنشيط بروتوكولات التعاون لخدمة المواطنين البسطاء.

