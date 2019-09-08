الزمالك x بيراميدز .. لقاء العملاقة: شيكابالا والسعيد أرقام تاريخية تحسم اللقاء

ساعات قليلة وتتجه أنظار عشاق الكرة المصرية إلي استاد برج العرب بمدينة الإسكندرية لمتابعة لقاء العملاقة الذي يجمع بين فريقي الزمالك ومنافسه نادي بيراميدز في نهائي كأس مصر .



واستطاع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الصعود إلى نهائي كأس مصر عقب تحقيق الفوز على منافسه الاتحاد السكندري بهدف نظيف ، أمام نادي بيراميدز استطاع تحقيق الفوز على نادي بتروجيت بهدفين نظيفين ، والصعود إلى دور النهائي ليلتقي بأبناء ميت عقبة.



وقبل انطلاق المباراة بساعات قليلة نبرز لكم أهم المعلومات التي تجمع بين قادة فريقي الزمالك ومنافسة بيراميدز " شيكابالا وعبد الله السعيد ".



"محمود عبد الرازق شيكابالا" ، يتولى شيكابالا قيادة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال مواجهة نادي بيراميدز، واستطاع لاعب الزمالك أن يجذب قلوب جماهير القلعة البيضاء عقب عودته إلى صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية .

خاض محمود عبد الرازق شيكابالا داخل نادي الزمالك حتي تلك اللحظة "244" مباراة واستطاع تسجيل "48" هدفا ، وصناعة "60" .



أما عبد الله السعيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، قام بخوض "20"مباراة حتى الآن وتسجيل "4" أهداف وصناعة " 8 فقط " وذلك خلال فترة وجيزة للغاية من تواجده داخل صفوف نادي بيراميدز .



وسيشهد لقاء اليوم منافسة قوية بين كلا الفريقين ،خصوصا في ظل رغبة كل منهما التتويج بطولة كأس مصر من أجل إسعاد الجماهير خصوصا في ظل تواجد 20 ألف مشجع داخل استاد برج العرب .

