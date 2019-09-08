القائم بأعمال السفير الأمريكي: 35 مليون قيمة ترميم مقبرتين بالأقصر

شهدت مدينة الأقصر اليوم الأحد مراسم الانتهاء من ترميم وصيانة مقبرتين للنبلاء في منطقة دراع أبو النجا وثمانية مقاصير في معبد خونسو بالكرنك والذى قامت بتنفيذه وزارة الاثار المصرية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).



وقال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة ان الوكالة ساهمت بمنحة قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم المقبرتين للنبلاء TT 159/286 والثمانية مقاصير في معبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 موظف بوزارة الآثار.



وأشار القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة الى : "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر ، والتى تسهم فى خلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".



وأوضح بانه منذ عام 1995، قدم الشعب الأمريكي ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 100 مليون دولار لترميم والحفاظ على الآثار والكنوز التي تمتد عبر تاريخ مصر الطويل، من العصور الفرعونية وحتى أواخر العهد العثماني ، تساعد برامج الترميم والتدريب التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ضمان قدرة مصر على الاستفادة من دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.



وأضاف إلى أن يعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحفاظ على تراث الثقافي المصري هو جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

