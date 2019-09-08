ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

القائم بأعمال السفير الأمريكي: 35 مليون قيمة ترميم مقبرتين بالأقصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:39 م
ترميم وصيانة مقبرتين
ترميم وصيانة مقبرتين للنبلاء
شمس يونس
شهدت مدينة الأقصر اليوم الأحد مراسم الانتهاء من ترميم وصيانة مقبرتين للنبلاء في منطقة دراع أبو النجا وثمانية مقاصير في معبد خونسو بالكرنك والذى قامت بتنفيذه وزارة الاثار المصرية بالتعاون مع الوكالة الامريكية للتنمية الدولية (USAID).

وقال توماس جولدبرجر القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة ان الوكالة ساهمت بمنحة قيمتها 35 مليون جنيه مصري لترميم المقبرتين للنبلاء TT 159/286 والثمانية مقاصير في معبد خونسو بالكرنك من خلال مدارس الترميم الميدانية التي قامت بعقد سلسلة من التدريبات العملية لأكثر من 300 موظف بوزارة الآثار.

وأشار القائم بأعمال السفير الأمريكي بالقاهرة الى : "إن الولايات المتحدة ملتزمة بشراكتنا مع وزارة الآثار للحفاظ على التراث الثقافي لمصر ، والتى تسهم فى خلق فرص عمل دائمة وتحقيق الازدهار لمصر".

وأوضح بانه منذ عام 1995، قدم الشعب الأمريكي ، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أكثر من 100 مليون دولار لترميم والحفاظ على الآثار والكنوز التي تمتد عبر تاريخ مصر الطويل، من العصور الفرعونية وحتى أواخر العهد العثماني ، تساعد برامج الترميم والتدريب التي تمولها الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على ضمان قدرة مصر على الاستفادة من دور قطاع السياحة كمحرك أساسي للنمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل.

وأضاف إلى أن يعتبر دعم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية للحفاظ على تراث الثقافي المصري هو جزءً من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قبل افتتاحهما الرسمي.. تعرف على تفاصيل مقبرتي كاتب الطاولة ومبعوث آمون

تفاصيل مقبرتين جديدتين افتتحتهما الآثار للزيارة في الأقصر.. صور

السياح مبهورون.. شاهد أول صور لمقبرتي رعيا ونياى بالأقصر

سفارة أمريكا: قدمنا 100 مليون دولار لترميم المواقع الأثرية بمصر

مقبرتان ومعبد.. الآثار تفتتح مقاصد جديدة للزيارة في الأقصر.. صور

35 مليون جنيه لترميم مقابر و8 مقاصير.. أمريكا تدعم الحفاظ على الآثار بالصعيد.. صور

ترشيحاتنا

هزيمة مشروع إيران.. السعودية والإمارات تصدران بيانا مشتركا هاما حول اليمن

اتحاد الكرة: الزمالك بالزى التقليدي وبيراميدز بـ الأسود

الآن.. احصل على نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2019

لعنة كوبر تطارد ميتشو مدرب الزمالك قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر

لا أفهم كل هذه الضجة.. أسطورة ليفربول يدافع عن محمد صلاح في أزمته مع ساديو ماني

الأهلي بين نارين في نهائي كأس مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأكاديمية الوطنية للتدريب: استكمال المقابلات الشخصية للمتقدمين للبرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين

بـ كتف وكتف.. ابنة الحضرى بإطلالة أنثوية بيضاء

بـ شراب شفاف وشورت قصير.. دارين حداد تظهر بـ إطلالة مثيرة