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رياضة

حظ موفق.. مدرب الزمالك السابق يأمل في تتويج الأبيض بكأس مصر

الأحد 08/سبتمبر/2019 - 05:35 م
المونتنيجري نيبوشا
المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش مدرب الزمالك السابق
ملك موسي
تمنى المونتنيجري نيبوشا يوفوفيتش مدرب الزمالك السابق، والصفاقسي التونسي الحالي، تتويج الفريق الأبيض ببطولة كأس مصر مساء اليوم الأحد.

ويتقابل الزمالك مع بيراميدز في تمام الثامنة مساءً، على استاد برج العرب بالإسكندرية، في نهائي كأس مصر.

ونشر نيبوشا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" صورة خاصة له مع حافلة الزمالك وكتب عليها: "حظ موفق".

وكان نيبوشا قد توج منذ أيام قليلة مع فريقه الجديد ببطولة كأس تونس على حساب النجم الساحلي، لينجح في تحقيق بداية قوية مع الصفاقسي الذي تولى تدريبه منذ فترة قصيرة بعد رحيله عن الشرطة العراقي.

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